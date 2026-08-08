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Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στις αστυνομικές αρχές, όταν στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης πολίτης κάλεσε και ενημέρωσε ότι εντόπισε ένα πτώμα μέσα σε σπήλαιο, στον Λόφο του Λυκαβηττού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε σπήλαιο μεταξύ του Ναού των Αγίων Ισιδώρων και του καταστήματος στην κορυφή και την κλήση πραγματοποίησε ο ιερέας του Ναού.

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Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη και μάλλον ανήκει σε άνδρα. Στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής.