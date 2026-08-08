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Στην πρόσφατη δήλωση περιουσιακής κατάστασης ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να κατέχει δύο επιβατικά αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να αναγράφονται δημόσια οι συγκεκριμένες μάρκες ή τα μοντέλα τους.

Για τις επίσημες καθημερινές μετακινήσεις του χρησιμοποιεί θωρακισμένα οχήματα τύπου SUV, όπως μια BMW X5 Security Plus και ένα Range Rover L405 Sentinel.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, ο ίδιος επέλεξε να μην παραλάβει δύο πολυτελείς κρατικές λιμουζίνες, επικαλούμενος το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησής τους.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κρύψει ποτέ ότι αγαπά το αυτοκίνητο και την οδήγηση. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του, ακόμη και σήμερα προσπαθεί, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να παίρνει ο ίδιος το τιμόνι τα Σαββατοκύριακα.

Το πρώτο αυτοκίνητο: Fiat Panda 4×4

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Το αυτοκίνητο που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του είναι ένα Fiat Panda 4×4 του 1986, το οποίο απέκτησε όταν ήταν 18 ετών.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι είχε περίπου 50 ίππους και ότι μαζί του γύρισε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Το μικρό τετρακίνητο Panda μπορούσε να κινηθεί στο χιόνι, στην άμμο και σε δύσκολους δρόμους και τελικά το πούλησε έπειτα από πέντε ή έξι χρόνια.

Μια απόφαση για την οποία, όπως παραδέχθηκε, έχει μετανιώσει: θα ήθελε να το είχε ακόμη στην κατοχή του. (Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας)

Αγαπημένο του όμως είναι μια Alfa Romeo

Όταν η συζήτηση με τον Τάκη Τρακουσέλλη για το Newsauto πήγε στο καλύτερο αυτοκίνητο που έχει οδηγήσει από πλευράς οδηγικής απόλαυσης, η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν διαφορετική:

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

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Πρόκειται για την κορυφαία σπορ έκδοση της Giulia, ένα αυτοκίνητο που έχει συνδεθεί με την ιταλική σχολή των υψηλών επιδόσεων. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το αυτοκίνητο που του έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.

Ο ίδιος δηλώνει πάντως φίλος τόσο των συμβατικών όσο και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θεωρεί ότι η ηλεκτροκίνηση έχει έρθει για να μείνει, αλλά παραδέχεται ότι η «μεγάλη αγάπη» του παραμένει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης και κυρίως ο ήχος ενός καλού κινητήρα.

Τι αυτοκίνητα δηλώνει ότι έχει

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Εδώ τα επίσημα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον.

Στην τελευταία δημοσιοποιημένη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2025, η οποία αφορά τη χρήση του 2024, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται να έχει δύο επιβατικά ΙΧ από προηγούμενα έτη:

ένα 875 κ.εκ.

και ένα 1.560 κ.εκ.

Το ένα έχει αποκτηθεί με αγορά το 2016 και το άλλο προέρχεται από δωρεά/κληρονομιά. Η επίσημη δήλωση δεν αναγράφει δημόσια μάρκα και συγκεκριμένο μοντέλο. (ertnews.gr)

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αυτοκίνητο των 875 κ.εκ.. Ο συγκεκριμένος κυβισμός παραπέμπει στον γνωστό δικύλινδρο κινητήρα 0.9 TwinAir της Fiat, που χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων σε Fiat 500, Panda, Lancia Ypsilon και Alfa Romeo MiTo. Αυτό όμως αποτελεί τεχνική ταυτοποίηση βάσει κυβισμού και όχι επίσημη επιβεβαίωση ότι το αυτοκίνητο του πρωθυπουργού είναι κάποιο συγκεκριμένο από αυτά τα μοντέλα. (Car & Driver)

Με τι μετακινείται ως πρωθυπουργός

Άλλο βεβαίως τα προσωπικά αυτοκίνητα και άλλο τα οχήματα ασφαλείας του πρωθυπουργού. Στις καθημερινές επίσημες μετακινήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί εναλλάξ δύο θωρακισμένα SUV:

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BMW X5 Security Plus, γενιάς F15, και Range Rover L405 Sentinel.

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Πρόκειται για ειδικά θωρακισμένες εκδόσεις με αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, ενισχυμένο αμάξωμα και ειδικά ελαστικά run-flat, σχεδιασμένες για τη μεταφορά προσώπων που βρίσκονται υπό αυξημένη προστασία. (NewsAuto.gr)

Η BMW X5 Security Plus διαθέτει ισχυρό V8 κινητήρα, ενώ το Range Rover Sentinel αποτελεί επίσης ειδική έκδοση ασφαλείας του βρετανικού SUV.

Οι BMW των 750.000 ευρώ που δεν παρέλαβε

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Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία από τις πρώτες ημέρες της πρωθυπουργίας του.

Το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις δύο κρατικές BMW 760Li High Security, οι οποίες είχαν αγοραστεί το 2011. Το συνολικό κόστος αγοράς τους είχε φτάσει περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 750.000 ευρώ η καθεμία.

Εκτός από την τεράστια αρχική τιμή, εξαιρετικά υψηλό ήταν και το κόστος συντήρησης: σε μία περίπτωση το service είχε ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ, ενώ η αντικατάσταση των ειδικών αλεξίσφαιρων ελαστικών κόστιζε χιλιάδες ευρώ.

Έτσι, η αυτοκινητική ιστορία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δύο εντελώς διαφορετικές όψεις: από το ταπεινό Fiat Panda 4×4 του 1986, με το οποίο γύρισε την Ελλάδα στα νιάτα του, μέχρι την εκρηκτική Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio που ξεχωρίζει ως οδηγός — και, αναπόφευκτα λόγω αξιώματος, τα βαριά θωρακισμένα SUV που συνοδεύουν σήμερα τις πρωθυπουργικές μετακινήσεις.