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«Δεν είναι ένα ελληνικό ή ένα κυπριακό έργο. Είναι ένα σημαντικό ενεργειακό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίησή του περνά μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI).

Όπως εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, η κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές στην Ευρώπη, στις χώρες του Κόλπου και πέρα από τον Ατλαντικό, με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του έργου. Η Meridiam επελέγη λόγω της εμπειρίας της σε μεγάλα και σύνθετα έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου–Γερμανίας. Η τεχνογνωσία της, σύμφωνα με τον υπουργό, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου.

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Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Great Sea Interconnector πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να επιτρέψει την ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει τη μελέτη κόστους–οφέλους για το τμήμα Κύπρου–Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο υπουργός επισήμανε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας προστατεύονται από την ίδια την Ελλάδα. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο αντιμετωπίζει τεχνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η είσοδος ενός μεγάλου γαλλικού επενδυτικού ομίλου ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και τις προοπτικές ολοκλήρωσης της διασύνδεσης.

«Οι τεχνικές και οι γεωπολιτικές δυσκολίες δεν θα εξαφανιστούν από τη μία ημέρα στην άλλη με μια υπογραφή. Η συμμετοχή, όμως, της Meridiam ισχυροποιεί και θωρακίζει σημαντικά την υλοποίηση του έργου», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία διατηρούν στρατηγική συνεργασία, ενώ το Παρίσι έχει ισχυρή παρουσία και ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα διαδικαστικά βήματα. «Δεν θέλω να πω εάν θα είναι σε έναν μήνα ή σε έξι εβδομάδες. Είναι, όμως, σαφές ότι το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης», ανέφερε.