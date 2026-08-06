Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει την ψηφιακή εφαρμογή myAGRO για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2026.

Η νέα πλατφόρμα αντλεί αυτόματα προσυμπληρωμένα στοιχεία από δημόσιους φορείς, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και περιορίζοντας τα πιθανά λάθη κατά τη διαδικασία.

Οι παραγωγοί πραγματοποιούν ψηφιακή χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων τους και λαμβάνουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τυχόν σφάλματα στην αίτησή τους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγει αυτόματα ειδικό ψηφιακό αρχείο με κωδικό QR, το οποίο διευκολύνει την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε για τις 16 Οκτωβρίου 2026, ενώ οι προθεσμίες υποβολής καθορίζουν και τον χρόνο καταβολής των προκαταβολών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάζει μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά μια νέα εποχή στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Η νέα εφαρμογή myAGRO αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και αποτελεσματικότερους ελέγχους.

Η μετάβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ανέδειξαν σοβαρές αδυναμίες στον έλεγχο των επιδοτήσεων και στην κατανομή των κοινοτικών πόρων. Στόχος πλέον είναι οι ενισχύσεις να καταλήγουν αποκλειστικά στους γεωργούς που τις δικαιούνται, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και των αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων.

Advertisement

Advertisement

Μέσω της πλατφόρμας myAGRO, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης είτε οι ίδιοι είτε μέσω εξουσιοδοτημένου φυσικού ή νομικού προσώπου, χρησιμοποιώντας τη νέα ψηφιακή διαδικασία εξουσιοδότησης. Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλων δημόσιων φορέων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία αλλά και τα περιθώρια λαθών.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των αγροτεμαχίων σε ανανεωμένο γεωχωρικό περιβάλλον, ενώ κατά τη συμπλήρωση της αίτησης οι παραγωγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις, ώστε να τα διορθώνουν πριν από την οριστική υποβολή.

Ένα ακόμη νέο στοιχείο είναι ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημιουργείται αυτόματα ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη, διευκολύνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων στη σχετική χρηματοδότηση.

Προθεσμίες και προκαταβολές

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται, κατά κανόνα, απαράδεκτες, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης επηρεάζει και τον χρόνο καταβολής των ενισχύσεων. Οι παραγωγοί που θα ολοκληρώσουν την ΕΑΕ έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να λάβουν προκαταβολή έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όσοι υποβάλουν την αίτησή τους από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου προβλέπεται να λάβουν την προκαταβολή έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στην αναδιοργάνωση του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων. Η επιτυχία της θα κριθεί από το κατά πόσο θα περιορίσει τις παρατυπίες, θα επιταχύνει τις πληρωμές και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πραγματικών παραγωγών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων θα φτάνει εκεί όπου πραγματικά δικαιούται να καταλήξει.