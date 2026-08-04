Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ακρίβεια αναγκάζει πολλές οικογένειες να περιορίσουν τα έξοδα για φαγητό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Οι ταξιδιώτες προμηθεύονται τρόφιμα από σούπερ μάρκετ πριν από την αναχώρησή τους και μαγειρεύουν στα καταλύματά τους για οικονομία.

Πολλές οικογένειες προετοιμάζουν σνακ και ποτά για την παραλία, αποφεύγοντας τις δαπανηρές αγορές από τα τουριστικά καταστήματα εστίασης.

Η επιλογή του μαγειρέματος στο σπίτι μπορεί να μειώσει τα συνολικά έξοδα διατροφής έως και 750 ευρώ ανά δεκαήμερο.

Η εξοικονόμηση αυτή επιτρέπει στα νοικοκυριά να διαχειριστούν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους και να καλύψουν άλλα απαραίτητα έξοδα των διακοπών τους.

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Η ακρίβεια έχει αλλάξει σημαντικά τις συνήθειες των Ελλήνων στις καλοκαιρινές διακοπές. Πολλές οικογένειες εξακολουθούν να ταξιδεύουν, όμως αναζητούν πλέον κάθε δυνατό τρόπο για να περιορίσουν τα καθημερινά έξοδα, με το φαγητό να βρίσκεται στο επίκεντρο της εξοικονόμησης.

Όσοι επιλέγουν ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα με κουζίνα, μαγειρεύουν μόνοι τους τα περισσότερα γεύματα της ημέρας. Άλλοι, που διαθέτουν εξοχική κατοικία, γεμίζουν το πορτμπαγκάζ πριν αναχωρήσουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη με τρόφιμα που έχουν αγοράσει σε καλύτερες τιμές από σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία ή λαϊκές αγορές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μεταφέρουν ακόμη και κρέας ή ψάρια σε φορητά ψυγεία, γνωρίζοντας ότι στα νησιά και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι ίδιες αγορές μπορεί να κοστίζουν αισθητά περισσότερο.

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Παράλληλα, έχει επιστρέψει δυναμικά μια εικόνα που ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη πριν από αρκετές δεκαετίες, με τις οικογένειες να ετοιμάζουν από το σπίτι τοστ και σάντουιτς για την παραλία, παίρνουν μαζί τους εμφιαλωμένο νερό, χυμούς και φρούτα, ενώ περιορίζουν τις αγορές από τα beach bar σε έναν καφέ, ένα αναψυκτικό ή, το πολύ, ένα παγωτό για τα παιδιά.

Η διαφορά στο τελικό κόστος είναι εντυπωσιακή. Μια τετραμελής οικογένεια που θα έτρωγε καθημερινά μεσημεριανό και βραδινό σε εστιατόρια μπορεί εύκολα να δαπανήσει περίπου 140 ευρώ την ημέρα (70 ευρώ ανά γεύμα). Σε δέκα ημέρες διακοπών το ποσό φτάνει τα 1.400 ευρώ.

Εξοικονόμηση έως και 750€

Αντίθετα, εάν η ίδια οικογένεια μαγειρεύει στο κατάλυμά της, προμηθεύεται τα περισσότερα τρόφιμα πριν από την αναχώρηση και περιορίζει τις εξόδους σε δύο ή τρία γεύματα σε ταβέρνα κατά τη διάρκεια των διακοπών, το κόστος για το φαγητό μπορεί να διαμορφωθεί περίπου ως εξής:

Τρόφιμα για μαγείρεμα δέκα ημερών: περίπου 300 ευρώ.

Τρία γεύματα σε ταβέρνα: περίπου 210 ευρώ.

Σνακ, καφέδες, παγωτά και μικροαγορές: περίπου 140 ευρώ.

Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 650 ευρώ, δηλαδή περίπου 750 ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με το καθημερινό φαγητό σε εστιατόρια.

Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των καυσίμων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή ακόμη και αρκετές διανυκτερεύσεις, γεγονός που εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά αλλάζουν συνήθειες.

Για πολλές οικογένειες, το ζητούμενο δεν είναι να στερηθούν τις διακοπές τους, αλλά να οργανώσουν διαφορετικά τον προϋπολογισμό τους. Έτσι, προτιμούν να απολαύσουν λίγες καλές εξόδους για φαγητό και να αξιοποιήσουν την κουζίνα του καταλύματος ή του εξοχικού τις υπόλοιπες ημέρες, ώστε να επιστρέψουν στο σπίτι χωρίς το άγχος ενός υπερβολικού λογαριασμού…