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Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταβάλουν ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των πέντε θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά το καθήκον.

Οι τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών παρέχουν εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων και αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Το μέτρο αυτό αφορά τους δανειολήπτες που βρίσκονται στις επίσημα καθορισμένες πυρόπληκτες περιοχές από την κυβέρνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους και να υποβάλουν σχετικό αίτημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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Σε μια πρώτη συντονισμένη παρέμβαση για την οικονομική ανακούφιση των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές προχωρούν οι ελληνικές τράπεζες.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε μία δέσμη έκτακτων μέτρων, η οποία κινείται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: αφενός αφορά τις οικογένειες των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους και αφετέρου τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές.

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Διαγράφονται στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από κάρτες

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των στενών συγγενών των Ελλήνων πυροσβεστών και των χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γύθειο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα.

Η διαγραφή αφορά οφειλές που υπάρχουν προς τις συγκεκριμένες τέσσερις τράπεζες και προέρχονται από:

στεγαστικά δάνεια,

καταναλωτικά δάνεια,

πιστωτικές κάρτες.

Δικαιούχοι της διαγραφής είναι:

οι γονείς των θυμάτων,

οι σύζυγοι,

τα προστατευόμενα παιδιά τους.

Πρόκειται για πλήρη διαγραφή των συγκεκριμένων ατομικών οφειλών απέναντι στις τέσσερις τράπεζες και όχι απλώς για προσωρινή αναστολή καταβολής των δόσεων.

Οικονομική ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια

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Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα καταβάλουν άμεσα και ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές του Ρεθύμνου και του Γυθείου, καθώς και στο δυστύχημα με το ελικόπτερο στην Ψάθα.

Το ποσό των 50.000 ευρώ ανά οικογένεια θα καλυφθεί εξίσου από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.

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Πού πρέπει να απευθυνθούν οι οικογένειες

Για την υλοποίηση τόσο της διαγραφής των δανειακών υποχρεώσεων όσο και της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, οι τέσσερις τράπεζες όρισαν ως εντολοδόχο τους την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Οι οικογένειες των θυμάτων καλούνται να επικοινωνήσουν με την acting γενική διευθύντρια της ΕΕΤ, Χαρούλα Απαλαγάκη, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

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[email protected]

[email protected]

Μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και θα συντονιστεί η διαδικασία με τις τέσσερις τράπεζες.

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Εξάμηνη αναστολή δόσεων για πυρόπληκτους

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Ξεχωριστό μέτρο προβλέπεται για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν άμεσα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Όλες οι τράπεζες που είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναστέλλουν για χρονικό διάστημα έξι μηνών την καταβολή των δόσεων από κάθε είδους δανειακή υποχρέωση των πυρόπληκτων.

Η απόφαση καλύπτει, σύμφωνα με τη γενική διατύπωση της ανακοίνωσης, το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για επιχειρήσεις.

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Η εξάμηνη περίοδος αναστολής αρχίζει από τις 3 Αυγούστου 2026, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα μέτρα.

«Παγώνουν» και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης

Κατά το ίδιο εξάμηνο αναστέλλονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων για τους πυρόπληκτους που θα ενταχθούν στο μέτρο.

Αυτό σημαίνει ότι, για το χρονικό διάστημα της αναστολής, δεν θα προχωρούν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης για τις απαιτήσεις που καλύπτονται από την απόφαση.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤ, πάντως, δεν εξειδικεύει ακόμη τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες, όπως τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι τόκοι κατά την περίοδο αναστολής ή εάν οι έξι δόσεις θα μεταφερθούν αυτομάτως στο τέλος της διάρκειας του δανείου. Οι λεπτομέρειες αυτές αναμένεται να διευκρινίζονται από κάθε τράπεζα κατά την εξέταση του αιτήματος του πελάτη.

Ποιοι πυρόπληκτοι θα ενταχθούν

Τα μέτρα δεν ενεργοποιούνται αυτόματα για κάθε δανειολήπτη που δηλώνει ότι υπέστη ζημιά.

Θα αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που βρίσκονται μέσα στην επίσημη περίμετρο των πυρόπληκτων περιοχών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την κυβέρνηση.

Επομένως, βασική προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης ή η επιχείρηση να εμπίπτει στις περιοχές και στις κατηγορίες πληγέντων που θα αναγνωριστούν επίσημα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Απαραίτητη η υποβολή αιτήματος στην τράπεζα

Οι πυρόπληκτοι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι η αναστολή θα εφαρμοστεί αυτομάτως χωρίς προηγούμενη επικοινωνία.

Κάθε δικαιούχος καλείται:

να επικοινωνήσει με την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, να δηλώσει ότι έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, να υποβάλει σχετικό αίτημα για την εξάμηνη αναστολή, να προσκομίσει τα στοιχεία ή τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.

Η κάθε τράπεζα θα εξετάζει το αίτημα με βάση την επίσημη οριοθέτηση των πυρόπληκτων περιοχών και τις διαδικασίες που θα καθοριστούν για την εφαρμογή των μέτρων.

Η παρέμβαση των τραπεζών προσφέρει μία πρώτη οικονομική «ανάσα» σε οικογένειες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που, μαζί με τις περιουσίες τους, κινδυνεύουν να χάσουν και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις τους. Το κρίσιμο, πλέον, είναι οι διαδικασίες να κινηθούν γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε η βοήθεια να φτάσει στους πραγματικούς δικαιούχους όταν τη χρειάζονται περισσότερο.