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Κάθε φορά που ο ουρανός σκοτεινιάζει από τον καπνό και οι φλόγες απειλούν ανθρώπινες ζωές, σπίτια και δάση, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα γνώριμο και επώδυνο ερώτημα: γιατί εξακολουθούμε να μετράμε τις καταστροφές αντί να τις προλαμβάνουμε;

Οι πυρκαγιές δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό γεγονός. Είναι μια δοκιμασία για την αντοχή της κοινωνίας, την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού, την ευθύνη των πολιτών και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Κάθε μέτωπο που ξεσπά δεν καίει μόνο γη. Καίει μνήμες, κόπους μιας ζωής, ελπίδες και το αίσθημα ασφάλειας χιλιάδων ανθρώπων.

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Την ώρα που οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι διασώστες και οι κάτοικοι δίνουν μια εξαντλητική μάχη, η κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία. Οι εικόνες εκκενώσεων, οι καμένες εκτάσεις και οι οικογένειες που περιμένουν να μάθουν αν σώθηκε το σπίτι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια ακόμη είδηση του καλοκαιριού. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε την καταστροφή.

Η κλιματική κρίση αυξάνει τη δυσκολία της αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Αυτό όμως καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεχή πρόληψη, καλύτερο σχεδιασμό, ενίσχυση των υποδομών και ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου. Η διαχείριση των πυρκαγιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ώρα της κρίσης. Απαιτεί διαρκή προετοιμασία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παράλληλα, η ευθύνη δεν σταματά στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο σεβασμός στους κανόνες πυροπροστασίας, η προσοχή στην καθημερινότητα και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής προσπάθειας. Η προστασία του τόπου μας είναι υπόθεση όλων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Στους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σε όσους έχασαν περιουσίες, αλλά και σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι στάχτες δεν πρέπει να γίνουν ακόμη μία εικόνα που σύντομα θα ξεχαστεί. Κάθε πυρκαγιά είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή· είναι χρέος. Και το χρέος αυτό αφορά όλους μας.

Ας μην επιτρέψουμε η επόμενη μεγάλη φωτιά να μας βρει με τα ίδια ερωτήματα και τις ίδιες διαπιστώσεις. Η χώρα χρειάζεται διαρκή εγρήγορση, συνεργασία και αποφασιστικότητα. Γιατί η μεγαλύτερη νίκη απέναντι στη φωτιά δεν είναι η κατάσβεσή της, αλλά η αποτροπή της.

Η αξία μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο από τον τρόπο που αντιμετωπίζει μια καταστροφή, αλλά κυρίως από το πόσο προετοιμάζεται για να την αποτρέψει. Οι φωτιές θα σβήσουν. Το ερώτημα είναι αν θα μείνει ζωντανή η συλλογική μας βούληση να προστατεύσουμε τη ζωή, το περιβάλλον και το μέλλον αυτού του τόπου.