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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Περιφερειακή Αιγάλε, σε δασική έκταση στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15.30 και κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Αναλυτικότερα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του δήμου Ασπροπύργου, πλησίον της Περιφερειακής Αιγάλεων. Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Έχουν αποσταλεί ήδη μηνύματα του 112.