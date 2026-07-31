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Τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης στο νερό απέρριψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας πως «ισχύει το ακριβώς αντίθετο» και πως η κυβέρνηση ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις στην τιμή του νερού και υποστήριξε πως «η χώρα μας θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη».

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«Ενισχύουμε την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, οι δύο δηλαδή δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας και σε παροχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, δηλαδή μια σειρά από περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα, θα εξυπηρετούνται από δημόσιες δομές. Άρα ενισχύουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού» πρόσθεσε.

Για τις δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, σχετικά με την πυρηνική οικογένεια, υπογράμμισε ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί προσωπική και πολιτική προτεραιότητά του. «Όσο οι πολίτες με εμπιστεύονται, πρώτο θέμα στη δική μου ατζέντα θα είναι η στήριξη της οικογένειας», είπε, εξηγώντας πως η εμπειρία της γονεϊκότητας αλλά και η σοβαρότητα του δημογραφικού προβλήματος καθιστούν αναγκαία τη διαρκή ενίσχυση των οικογενειών και όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. «Δεν έχουμε χρόνο να αναλωθούμε σε ζητήματα πέρα από την προτεραιότητα της μείωσης των συνεπειών της δημογραφικής κρίσης και της στήριξης της οικογένειας», συμπλήρωσε.

«Η στήριξη κάθε οικογένειας, κάθε οικογένειας, Είτε είναι μία οικογένεια η οποία προσπαθεί να κάνει ένα παιδί γιατί είναι και άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί και μία οικογένεια που θέλει αλλά δεν μπορεί, αλλά πρέπει να της δώσουμε τα κίνητρα να το κάνει. Μια οικογένεια που έχει ένα, δύο, πολύ παραπάνω, τρία ή είναι πολύτεκνη, υπερπολύτεκνη. Οι οικογένειες αυτές πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας και ιδίως της κυβέρνησης αυτής. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί, μην κοροϊδευόμαστε και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια κυβέρνηση. Η Ελλάδα, αν συνεχίσουμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα αρχίσει να «χάνεται». Κάθε χρόνο χάνουμε μία μικρή πόλη και όσο περνούν τα χρόνια θα χάνουμε μία μεγάλη πόλη. Άρα το ζήτημα λοιπόν…για μένα δεν είναι μόνο οικονομικής διάστασης ζήτημα, είναι και κοινωνικής και πολλών άλλων διαστάσεων. Έχει να κάνει με τα νέα πρότυπα που δημιουργούνται από τα social media. Έχει να κάνει με την απαξίωση της μαμάς, του μπαμπά, του παππού, της γιαγιάς…πήγαμε από το ένα άκρο της καταπίεσης ενός ανθρώπου στο άλλο άκρο της απαξίωσης της οικογένειας. Για εμένα θα πρέπει να είναι και είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και πράγματι η κυβέρνηση αυτή που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και ο πρωθυπουργός προσωπικά, είναι η πρώτη κυβέρνηση και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που παίρνει μέτρα».