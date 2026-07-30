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Στον θάνατο δύο νέων, ηλικίας 28 και 34 ετών, οδήγησε τροχαίο με δίκυκλο στον Πλατανιά Χανίων το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τον κόμβο του Ταυρωνίτη, με κατεύθυνση προς Κολυμπάρι. Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.

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Οι δύο επιβάτες εκτινάχθηκαν από το δίκυκλο και τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οδηγός που περνούσε από το σημείο μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων: «Το μηχανάκι δούλευε ακόμα, τα κράνη τους ήταν σε απόσταση, το ένα σπασμένο. Πήρα τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο ήρθε από το Κολυμπάρι πάρα πολύ γρήγορα. Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, ενώ σε λίγα λεπτά ήρθε και δεύτερο ασθενοφόρο από το Καστέλι με γιατρό».

Οι συνθήκες διερευνώνται από την Τροχαία ΒΟΑΚ.