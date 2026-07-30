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Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης είναι οι δύο νεκροί πυροσβέστες της φωτιάς στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με το patris.gr και το Cretalive.

Οι δύο πυροσβέστες επέβαιναν σε όχημα της Πυροσβεστικής, έχασαν τον προσανατολισμό τους και εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους από άλλο πυροσβέστη.

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Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου. Το απόγευμα στις 5, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 58χρονου στο Γερακάρι Αμαρίου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.