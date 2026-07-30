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Οκτώ ημεδαποί συνελήφθησαν για φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο: Οι δύο εξ αυτών συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι έξι για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια.

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews:

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* Στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λαράνι, του Δήμου Γόρτυνας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, περίπου στις 22:00, ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 26 και 24 ετών.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηρακλείου, οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιόν της την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

* Στην Ερέτρια Ευβοίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:26, στη θέση «Κοτρώνι», επί της οδού Ρέας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός, ηλικίας 77 ετών, προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων (τροχό), με αποτέλεσμα να αναφλεγούν ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου.

Ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

* Στον Αγερανό Γυθείου Λακωνίας, πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:47.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 47 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού.

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Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, ο υπαίτιος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

* Στην Πάρο, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:15 της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Πάρου.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, λαμβάνοντας διαστάσεις και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

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