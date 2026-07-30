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Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για ελέγχους κτηνοτροφικών μητρώων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα Ζωνιανά, στην Κρήτη, με 28 κλιμάκια ελέγχου (56 ελεγκτές) από την Αθήνα και περίπου 200 αστυνομικούς από όλη την Κρήτη.

Σύμφωνα με το Cretalive, η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί ως το Σάββατο, με ελέγχους πολλών κτηνοτροφικών μητρώων- ειδικότερα, πηγές που επικαλείται το Cretalive αναφέρουν ότι στο πλαίσιο του ελέγχου θα εξεταστούν περίπου 178 μητρώα που αφορούν κτηνοτρόφους των Ζωνιανών.

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Στη θέα ελεγκτών και αστυνομικών δεν έλειψαν οι αντιδράσεις και οι διαμαρτυρίες, ακόμα και οι προπηλακισμοί. Κάποιοι ξεσηκώθηκαν και αρνήθηκαν να ελεγχθούν, απαιτώντας, μάλιστα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί. Αρκετοί άλλοι ωστόσο εμφανίστηκαν πρόθυμοι και συνεργάσιμοι. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι την Τετάρτη ελέγχθηκαν περίπου 70 μητρώα.