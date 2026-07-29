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Οκτώ μυστηριώδεις «συγγενείς» του ανθρώπου άφησαν τις πατημασιές τους κοντά σε μια λίμνη στην Αφρική πριν 1,43 εκατομμύρια χρόνια- και οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν σε ποιο είδος ανήκαν, καθώς δεν αντιστοιχούν σε κανένα είδος που ζούσε εκεί τότε.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του New Scientist, συνολικά 21 πατημασιές έχουν βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο στην λίμνη Τουρκάνα, γνωστό ως GaJi10, που είχε πρωτοανακαλυφθεί το 1978. Οι προϊστορικοί εκείνοι ανθρωπίνοι είχαν περπατήσει σε λάσπη στα ρηχά, αφήνοντας πατημασιές βάθους 2-10 εκατοστών, στην άκρη της λίμνης.

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Απολιθώματα και άλλες πατημασιές που ανακαλύφθηκαν κοντά και μελετήθηκαν σε βάθος δεκαετιών υποδεικνύουν ότι συνυπήρχαν στην περιοχή δύο είδη ανθρωπίνων- Ο Homo erectus και ο Paranthropus boisei (ένας ανθρωπίνος πιο κοντά στον πίθηκο, με μικρό σώμα, μεγάλα σαγόνια και δόντια).

Over 1.4 million years ago, a group of eight ancient hominins walked across a shallow mudflat, but their footprints don’t match those of Paranthropus boisei or Homo erectus https://t.co/c4udQcbEdh July 27, 2026

Το σχήμα των πατημασιών αυτών θυμίζει άλλα από P.boisei, μα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Προηγούμενες εκτιμήσεις έχουν δείξει πως τα μεγαλύτερα μέλη του είδους είχαν ύψος λίγο πάνω από τα 160 εκατοστά, μα ανάλυση των αποτυπωμάτων έδειξε ότι, αν τα έκαναν P.boisei, πρέπει να ήταν ύψους πάνω από 180 εκατοστά. Από την άλλη, το μέγεθος αντιστοιχεί στον Homo erectus, αλλά το σχήμα όχι.

«Αν αυτές οι πατημασιές είναι του P.boisei, τότε πραγματικά αυξάνουν το άνω όριο του μεγέθους σώματος σε αυτό το είδος» λέει ο Κέβιν Χατάλα του Chatham University στο Πίτσμπεργκ- ένας εκ των συντελεστών της συγκεκριμένης έρευνας. «Αν είναι H.erectus, αυτό θα έδειχνε πως το είδος έχει ένα εύρος ποικιλομορφίας στη μορφολογία αποτυπωμάτων που υπερβαίνει κατά πολύ αυτά που έχουμε παρατηρήσει σε μεγάλα δείγματα σύγχρονων ανθρώπων».

Υπάρχει το ενδεχόμενο τα αποτυπώματα αυτά να αντιστοιχούν σε ένα διαφορετικό είδος, μα αυτό φαίνεται ασυνήθιστο, σημειώνει ο Χατάλα, καθώς πολλά απολιθώματα έχουν βρεθεί στην περιοχή από τη συγκεκριμένη περίοδο και όλα έχουν αποδοθεί σε P.boisei ή H.erectus. Όπως και να έχει, πάντως, θεωρείται ότι επρόκειτο για αρσενικά που ταξίδευαν μαζί.