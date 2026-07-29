Τις παραλίες της Αττικής όπου δεν επιτρέπεται κολύμβηση περιλαμβάνει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται, απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:
- Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
- Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
- Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
- Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
- Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
- Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
- Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
- Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης 2 παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
- Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
- Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
- Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ . Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
- Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.