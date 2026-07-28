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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, καθώς η δικαστική έρευνα περνά σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Η πλέον καθοριστική εξέλιξη είναι η απόφαση της ανακρίτριας να διατάξει νέα αυτοψία στον χώρο όπου η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Νέα αυτοψία στη Σύρο

Την ίδια στιγμή, η πλευρά της οικογένειας του θύματος θέτει ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας. Η πληρεξούσια δικηγόρος του πρώην συζύγου και των παιδιών της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή, έχοντας εξετάσει εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό καρέ-καρέ, υποστηρίζει ότι η απαγγελθείσα κατηγορία πρέπει να αναβαθμιστεί από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

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Όπως επισημαίνει η νομική εκπρόσωπος, στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται με σαφήνεια ο κατηγορούμενος να εκτοξεύει αρχικά μια καρέκλα προς το μέρος της γυναίκας για να τη χτυπήσει και στη συνέχεια να την καταδιώκει τρέχοντας, κρατώντας μαχαίρι στο δεξί του χέρι. Κατά την εκτίμησή της, οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν ξεκάθαρα το μένος και την πρόθεσή του να βλάψει θανάσιμα τη διασώστρια.

Σε βιντεοληπτικό υλικό η 41χρονη καταγράφεται μαυροντυμένη να φτάνει στην είσοδο της κατοικίας και να τρέπεται αμέσως σε φυγή μόλις η πόρτα ανοίγει, με τον κατηγορούμενο να την κυνηγά.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν τα κομμάτια ενός σύνθετου παζλ, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής «δείχνουν» ως πιθανό ενδεχόμενο την απόπειρα ληστείας, χωρίς όμως να έχουν απαντηθεί τα βασικά ερωτήματα που περιβάλλουν την υπόθεση.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα με την οποία εμφανίστηκε η 41χρονη στο σημείο: είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορούσε γάντια, ενώ μαζί της έφερε σακίδιο και σακούλα, μέσα στα οποία εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός. Τα αντικείμενα αυτά εξετάζονται εξονυχιστικά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς σκόπευε να κάνει όταν έφτασε στην κατοικία.

Όλες αυτές οι δικαστικές και αστυνομικές εξελίξεις διαδραματίζονται σε κλίμα βαθιάς οδύνης, καθώς συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, την 41χρονη.

Πηγή: dikastiko.gr