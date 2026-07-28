Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της στη Σύρο αμφισβητεί τον ισχυρισμό περί άμυνας από την πλευρά του 41χρονου κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η επίθεση ήταν επιθετική και όχι αμυντική.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η δικηγόρος της οικογένειας, με αφορμή το οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα και την ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνεται ότι η 41χρονη παρέμεινε μέσα στην κατοικία μόλις επτά δευτερόλεπτα, χρόνος που, σύμφωνα με την ίδια, δεν επαρκεί ώστε ο κατηγορούμενος να προχωρήσει στις κινήσεις άμυνας που επικαλείται.

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι στο βίντεο η γυναίκα εμφανίζεται να εξέρχεται από το σπίτι χωρίς να παρουσιάζει εμφανή σημάδια τραυματισμού, να παίρνει το σακίδιό της και να απομακρύνεται τρέχοντας. Αντίθετα, σύμφωνα με την οικογένεια, ο 41χρονος την καταδιώκει κρατώντας μαχαίρι, ενώ προηγουμένως φέρεται να της πέταξε με δύναμη μία καρέκλα.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η πλευρά της οικογένειας εκτιμά ότι το μοιραίο χτύπημα είναι πιθανότερο να δόθηκε εκτός της κατοικίας, σε απόσταση περίπου 50 έως 70 μέτρων από αυτή, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ένα χτύπημα που «σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό».

Η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο της 41χρονης σε κακώσεις θώρακα από νήσσον και τέμνον όργανο, αναφέροντας ότι η μαχαιριά προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα και ήταν το τραύμα που αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Η οικογένεια δηλώνει ότι αναζητά δικαίωση για την απώλεια της μονάκριβης κόρης της και εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώπιον του ανακριτή απολογούνται ο 41χρονος κατηγορούμενος και η σύζυγός του, την ίδια ημέρα που τελείται στην Ερμούπολη η κηδεία της 41χρονης διασώστριας.