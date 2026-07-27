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Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, υποστηρίζοντας πως το θύμα επιτέθηκε πρώτο μέσα στην κατοικία τους στην Άνω Σύρο.

Οι Αρχές εξετάζουν επιστημονικά ευρήματα, υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και το οπλοστάσιο που βρέθηκε στο σπίτι, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες του θανάτου.

Η ιατροδικαστική έκθεση και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της συνεχιζόμενης έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της. Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνει φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την τραγική κατάληξη, με το επίσημο πόρισμα να αναφέρει ως αιτία θανάτου τις κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο. Η έκθεση πιστοποιεί πως η γυναίκα δέχθηκε ένα μοιραίο χτύπημα με μαχαίρι, το οποίο διαπέρασε τον πνεύμονά της. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται από τις Αρχές κομβικό για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Τα υπόλοιπα νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται μέσα από τη δικογραφία δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα του χώρου όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, χωρίς όμως ακόμη να απαντούν στο βασικό ερώτημα: τι ακριβώς συνέβη στα λίγα εκείνα λεπτά που κατέληξαν στον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

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Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος, που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Οι δικαστικές Αρχές θα αξιολογήσουν τόσο τις απολογίες όσο και τα νέα επιστημονικά ευρήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έως τώρα έρευνα και είχαν καταγραφεί και στα πρώτα ρεπορτάζ της HuffPost, η 41χρονη έφτασε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Οι κάμερες ασφαλείας φέρονται να την καταγράφουν να φορά το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής του ΕΚΑΒ, γάντια και να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Λίγα μέτρα πριν από την είσοδο άφησε το σακίδιό της και στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι.

Στο σακίδιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, εντοπίστηκαν λοστός και αεροβόλο όπλο, ενώ η ίδια φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αντικρουόμενες εκδοχές για όσα ακολούθησαν.

Τι υποστηρίζει το ζευγάρι

Ο 41χρονος και η σύζυγός του επιμένουν ότι η 41χρονη μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε πρώτη στη γυναίκα, τραυματίζοντάς την με μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα προσπαθώντας να την αφοπλίσει και ότι όλα έγιναν στο πλαίσιο άμυνας.

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Κατά την εκδοχή τους, η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από το σπίτι, όπου η γυναίκα έτρεξε στα στενά της Άνω Σύρου πριν τελικά καταρρεύσει. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν τα ευρήματα και οι καταγραφές από τις κάμερες επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Τα νέα ευρήματα της δικογραφίας

Η αυτοψία των εγκληματολογικών εργαστηρίων αποτυπώνει με λεπτομέρεια μια σκηνή γεμάτη στοιχεία.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 41χρονης περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, δίπλα σε κηλίδες αίματος και μια σπασμένη γλάστρα. Στην ίδια διαδρομή βρέθηκε και κατεστραμμένη ξύλινη καρέκλα, ενώ κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικών διαστάσεων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο από αυτά συνδέεται με το θανατηφόρο τραύμα. Αυτό αναμένεται να απαντηθεί από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η κάρτα μνήμης που κατασχέθηκε από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της κατοικίας. Το περιεχόμενό της εξετάζεται καρέ-καρέ, καθώς ενδέχεται να αποτυπώνει κρίσιμες κινήσεις πριν και μετά το επεισόδιο.

Το οπλοστάσιο και τα 13.000 ευρώ

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Η έρευνα μέσα στο σπίτι αποκάλυψε ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κάλυκες και βλήματα διαφόρων διαμετρημάτων, καθώς και 13.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι η ύπαρξη των αντικειμένων αυτών δεν συνδέεται αυτομάτως με το έγκλημα, όμως όλα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας και της χαρτογράφησης των συνθηκών μέσα στις οποίες ζούσε το ζευγάρι.

Τα δύο στοιχεία που θα κρίνουν την υπόθεση

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Πλέον το βάρος της έρευνας πέφτει σε δύο βασικούς άξονες: στην ιατροδικαστική έκθεση, που θα καθορίσει με ακρίβεια την αιτία και τη σειρά των τραυμάτων, και στα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς οι αστυνομικοί προχωρούν και στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

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Ο συνδυασμός των επιστημονικών ευρημάτων, των βίντεο ασφαλείας, των καταθέσεων και των απολογιών αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις για το αν πρόκειται για υπόθεση νόμιμης άμυνας, όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, ή για διαφορετική αλληλουχία γεγονότων που θα οδηγήσει σε διαφορετική ποινική αξιολόγηση της τραγωδίας.