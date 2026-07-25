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Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι έδρασαν σε κατάσταση άμυνας κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας έξω από την οικία τους στο νησί.

Η αστυνομία εξετάζει τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή της θανούσας, συμπεριλαμβανομένου ενός μαχαιριού, ενός αεροβόλου όπλου και ενός λοστού.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και στο περιβάλλον της, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις για προηγούμενες οικονομικές διαφορές.

Οι Αρχές αναζητούν επιπλέον μαρτυρίες για να διαπιστώσουν αν η 41χρονη είχε εκδηλώσει ασυνήθιστη συμπεριφορά ή ανησυχίες πριν από το περιστατικό.

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Νέα δεδομένα και κρίσιμα ερωτήματα μπαίνουν στο επίκεντρο της έρευνας για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς οι Αρχές προχωρούν σήμερα στην αναπαράσταση του περιστατικού, επιχειρώντας να φωτίσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή έξω από το σπίτι ζευγαριού στο νησί.

Με εισαγγελική εντολή, ο 41χρονος και η σύντροφός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, αναμένεται να μεταφερθούν στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, προκειμένου να αναπαραστήσουν τα γεγονότα και να εξεταστεί κατά πόσο οι ισχυρισμοί τους συμφωνούν με τα στοιχεία της δικογραφίας.

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Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται με επίκεντρο τις τελευταίες κινήσεις της 41χρονης, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον της. Οι Αρχές προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα για ποιο λόγο η γυναίκα βρέθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού, έχοντας, σύμφωνα με τα ευρήματα, στην κατοχή της ένα μαχαίρι, ενώ στο σακίδιό της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός.

Ο 41χρονος και η σύντροφός του υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν σε άμυνα, κάνοντας λόγο για απόπειρα ληστείας. Η αναπαράσταση θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την προσπάθεια των Αρχών να ξεκαθαρίσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Θα γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας

Το ζευγάρι φέρεται να κατέθεσε ότι γνώριζαν τη διασώστρια, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν διατηρούσαν στενές σχέσεις μαζί της.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις καταθέσεις ανθρώπων του περιβάλλοντος της 41χρονης δεν φέρεται να έχουν προκύψει ενδείξεις για οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον κάθε ενδεχόμενο και αναζητούν μαρτυρίες από πρόσωπα που γνώριζαν τη γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν παρατηρήσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, σενάριο που είχε αρχικά διατυπωθεί.

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Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες καταγράφουν την 41χρονη να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Φέρεται να άφησε το σακίδιό της σε μικρή απόσταση από την είσοδο, να παρέμεινε για αρκετή ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποίησε μια πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, παρότι φορούσε γάντια.

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Μέσα στο σακίδιο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η ίδια κρατούσε και μαχαίρι.

Το χρονικό του εγκλήματος

Άνδρας που φέρεται να συνάντησε τη διασώστρια λίγο πριν από το περιστατικό, ανέφερε ότι η γυναίκα είχε καλυμμένα το πρόσωπο και τα χέρια της και περπατούσε με σκυμμένο το κεφάλι.

Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να καταγράφει την 41χρονη να παραμένει για αρκετή ώρα έξω από την κατοικία του ζευγαριού και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι.

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Στις εικόνες εμφανίζεται με καλυμμένο το πρόσωπο, γυαλιά και γάντια. Σε κοντινή απόσταση είχε αφήσει ένα σακίδιο, μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν το αεροβόλο και ο λοστός.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, όταν άνοιξε η πόρτα, η διασώστρια φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα του σπιτιού, τραυματίζοντάς την στο χέρι.

Ο 41χρονος, ο οποίος άκουσε τη φασαρία, φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και να τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια. Στη συνέχεια και ενώ η 41χρονη απομακρυνόταν, την κυνήγησαν εκτοξεύοντας αντικείμενα μέχρι που το θύμα κατέρρευσε.

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