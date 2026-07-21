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Ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι κατηγορείται για τον θάνατο της πολιτικού, τον οποίο προκάλεσε με 21 χτυπήματα στο κεφάλι.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να εισβάλλει στο σπίτι, να επιτίθεται στο θύμα και να αφαιρεί το πορτοφόλι της.

Ο κατηγορούμενος προσήχθη στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ και αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας χωρίς μέχρι στιγμής να επιδιώκει συμφωνία.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντόπισε ο κηπουρός της, αφού η ίδια δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνέντευξη που είχε ορίσει.

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Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ, καθώς οι βρετανικές Αρχές παρουσίασαν ενώπιον του δικαστηρίου τα στοιχεία της έρευνας για την επίθεση που της κόστισε τη ζωή, σύμφωνα με τη DailyMail.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 78χρονη πολιτικός δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση μέσα στο σπίτι της, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα της κατοικίας της και έτρωγε μεσημεριανό.

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Όπως ανέφεραν οι Αρχές, η 78χρονη Γουίντεκομπ δέχθηκε επανειλημμένως και με σφοδρότητα 21 χτυπήματα στο κεφάλι μέχρι να καταλήξει. Μάλιστα, ο δράστης μόλις τη σκότωσε έσπευσε να της αφαιρέσει το πορτοφόλι.

Ο Τζόσουα Κέρι προσέρχεται στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπου αντιμετωπίζει κατηγορία για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ – Πηγή: Reuters

Χειροπέδες σε 28χρονο Βρετανό

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του στυγερού εγκλήματος, η αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Λίγες ημέρες μετά, πέρασαν χειροπέδες στον 28χρονο Τζόσουα Κέρι, λευκός Βρετανός με καταγωγή από τη βόρεια Αγγλία.

Την Τρίτη, προσήχθη στο Δικαστήριο του Γουεστμίνστερ αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιδιώξει κάποια συμφωνία με τις αρχές.

Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για την επίθεση από κάμερα ασφαλείας

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να είχε το υλικό από κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στο σπίτι της Αν Γουίντεκομπ, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ ανέφερε ότι η πρώην υπουργός είχε προγραμματίσει να παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη από την κατοικία της στις 8 Ιουλίου, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Την επόμενη ημέρα, ο βοηθός της ζήτησε από τον κηπουρό να ελέγξει αν ήταν καλά, με τον τελευταίο να την εντοπίζει νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παρουσίαση, το βίντεο καταγράφει τον Κέρι να μπαίνει στην κατοικία την ώρα που η Γουίντεκομπ έτρωγε, να την ρωτά αν διαθέτει τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα και στη συνέχεια να της επιτίθεται. Κατόπιν φέρεται να αφαίρεσε το πορτοφόλι της και να αποχώρησε από το σπίτι.

(Με πληροφορίες από DailyMail)