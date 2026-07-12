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Η 78χρονη πολιτικός βρέθηκε νεκρή με σοβαρά τραύματα στην οικία της στο Ντέβον την περασμένη Πέμπτη.

Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και συνεχίζουν την έρευνα για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Προηγούμενος ύποπτος που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν αποτελεί πλέον μέρος της αστυνομικής έρευνας.

Πολιτικοί και πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της πρώην υπουργού και εκπροσώπου του κόμματος Reform UK.

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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας 28χρονος άνδρας συνελήφθη στο Νότιο Γιορκσάιρ ως ύποπτος για τη δολοφονία της βουλευτού, Αν Γουίντεκομπ.

«Ο ύποπτος, λευκός Βρετανός υπήκοος, τελεί πλέον υπό αστυνομική κράτηση», ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης.

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Η Γουίντεκομπ, πρώην υπουργός των Συντηρητικών και νυν εκπρόσωπος του κόμματος Reform UK, βρέθηκε νεκρή και φέρουσα σοβαρά τραύματα στην οικία της στο Χέιτορ του Ντέβον, την Πέμπτη το πρωί.

Η αστυνομία εκτιμά ότι δέχθηκε επίθεση σχεδόν 24 ώρες νωρίτερα.

Νωρίτερα είχε συλληφθεί ένας 26χρονος άνδρας στο Νιούτον Άμποτ —σε απόσταση 18 χιλιομέτρων— ως ύποπτος για τη δολοφονία, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος το Σάββατο, με την αστυνομία να δηλώνει ότι «δεν αποτελεί πλέον μέρος της έρευνας».

Η πιο πρόσφατη σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε διεύθυνση στο Νότιο Γιορκσάιρ, σύμφωνα με την αστυνομία, σε απόσταση περίπου 430 χλμ. από την ιδιοκτησία της Γουίντεκομπ στο Ντέβον.

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε: «Λάβαμε υποστήριξη από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης της Τρομοκρατίας της Βορειοανατολικής Αγγλίας (Counter Terrorism Policing North East) και την Αστυνομία του Νοτίου Γιορκσάιρ, η οποία προέβη στη σύλληψη για λογαριασμό της Αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για περιστατικό που σχετίζεται με την τρομοκρατία, και ως αστυνομική αρχή διατηρούμε την ευθύνη της έρευνας».

Πρόσθεσε επίσης: «Πρόκειται για μια έρευνα σε εξέλιξη και δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες απόψε».

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Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια της Γουίντεκομπ είχε ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία διατηρήθηκε γύρω από την ιδιοκτησία της στο Ντέβον κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ εντοπίστηκαν ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας να φτάνουν έξω από την οικία της.

Αρκετά άτομα, ανάμεσά τους και ο ηγέτης του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, εθεάθησαν επίσης να αφήνουν λουλούδια στη μνήμη της κοντά στο σπίτι της στο Εθνικό Πάρκο Ντάρτμουρ.

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Ο Φάρατζ απέτισε φόρο τιμής στη Γουίντεκομπ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι ήταν μια «εξαιρετική προσωπικότητα» και «η πιο ένθερμη υπερασπίστρια της ελευθερίας του λόγου».

Ο επί χρόνια οδηγός της, Πίτερ Χόραλ άφησε επίσης λουλούδια στο σημείο το Σάββατο, δηλώνοντας στο BBC ότι «απλώς δεν μπορούσε να πιστέψει» αυτό που είχε συμβεί. «Ήταν μια σπουδαία κυρία, πολύ ευγενική», είπε, προσθέτοντας ότι «αν της έκανες μια ερώτηση, έπαιρνες απάντηση – χωρίς περιστροφές».

Πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων του απερχόμενου Πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ και της ηγέτιδας του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοχ, εξέφρασαν το σοκ και τη θλίψη τους για τον θάνατό της, τιμώντας τη συμβολή της στη δημόσια ζωή.

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Η ομάδα διαχείρισης της Γουίντεκομπ ανακοίνωσε πρώτη τον θάνατο της 78χρονης την Παρασκευή.

Λίγο αργότερα, ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Ματ Λόνγκμαν δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατίας είχαν αρχικά εμπλακεί στην έρευνα. Απέκλεισαν όμως την τρομοκρατία, αφού δεν βρήκαν πληροφορίες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της ήταν «πολιτικά υποκινούμενο έγκλημα».

Το Σάββατο, ο Αστυνομικός Σταθμός Λόνγκμαν δήλωσε ότι η αστυνομία αποφάσισε να μην δημοσιεύσει περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών τυχόν πιθανών υπόπτων ή βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, προς το παρόν. «Η πρόωρη δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις τρέχουσες έρευνες και να βλάψει μελλοντικές ερευνητικές ευκαιρίες», είπε.

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Η πολιτική σταδιοδρομία της Γουίντεκομπ διήρκεσε αρκετές δεκαετίες, καθώς υπηρέτησε ως βουλευτής των Συντηρητικών (Tories) για το Μέιντστοουν του Κεντ από το 1987 έως το 2010. Διετέλεσε υπουργός αρμόδια για θέματα απασχόλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ , μεταξύ 1994 και 1997.

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Μετά την ήττα των Συντηρητικών στις εκλογές του 1997, κατέλαβε διάφορες ανώτερες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της σκιώδους υπουργού Υγείας και σκιώδους υπουργού Εσωτερικών.

Μετά την αποχώρησή της από τη Βουλή των Κοινοτήτων, συμμετείχε στην εκπομπή του BBC «Strictly Come Dancing» το 2010, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο «Celebrity Big Brother».

Εντάχθηκε στο κόμμα Brexit Party το 2019, εκπροσωπώντας τη Νοτιοδυτική Αγγλία ως ευρωβουλευτής από το 2019 έως το 2020. Το 2023 έγινε μέλος του κόμματος Reform UK, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της εκπροσώπου του κόμματος για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

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