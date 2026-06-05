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Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε επίσημα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στέλεχος της Νέας Αριστεράς έκανε πράξη αυτό που είχε ήδη προαναγγείλει, συνδέοντας την αποχώρησή της από το Κοινοβούλιο με την ταυτόχρονη αποχώρησή της από το κόμμα.

Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής

«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα», αναφέρει στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής η Εφη Αχτσιόγλου. Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή.

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Eurokinissi/Έφη Αχτσιόγλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς».

Ο Γιάννης Δραγασάκης θα αποτελέσει τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί Κασσελάκη. Η επιλογή του, μάλιστα, να παραμείνει ανεξάρτητος μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη ότι κι αυτός οδεύει για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).