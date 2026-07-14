Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον «χορό» των παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζει να «λικνίζεται» ο ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο βουλευτής Κορίνθου Γιώργος Ψυχογιός με σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Το ντόμινο των αποχωρήσεων άρχισε με την παράδοση της βουλευτικής έδρας από την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο, ενώ από το βουλευτικό αξίωμα έχει δηλώσει πως παραιτείται εντός των ημερών και ο Συμεών Κεδίκογλου. Νωρίτερα σήμερα γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος.

Advertisement

Advertisement