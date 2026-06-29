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Πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης είναι η 57χρονη η οποία φέρεται να ξεκίνησε την φωτιά στην περιοχή της Κορινθίας την Κυριακή.

Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 2019, όσο και το 2023, ήταν υποψήφια στην Περιφέρεια Κορινθίας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί.

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Σύμφωνα με το MEGA, η 57χρονη πήγε μαζί με τον σκύλο της στο σημείο όπου έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε πως σκοπεύει να κατέβει ξανά στις εκλογές.

