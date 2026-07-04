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Χιλιάδες ψευδείς συνταγογραφήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ζημιά για τον ΕΟΠΥΥ διαπίστωσαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων κατά την πολύμηνη έρευνά τους για την αποδόμηση σπείρας, η οποία λειτουργούσε από το 2020.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 47χρονο φαρμακοποιό, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Αυτός φέρεται από τις αστυνομικές αρχές να ήταν ο αρχηγός του κυκλώματος. Συγκατηγορούμενοι του ένας ψυχίατρος και μια οικογενειακή γιατρός, εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, και επτά ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων του λεκανοπεδίου.

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Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε, ύστερα από καταγγελία του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι του οποίου είχαν δει ότι εκδόθηκε συνταγή σε ΑΜΚΑ πολίτη που είχε αποβιώσει.

Τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επέλεγαν ΑΜΚΑ, οι κάτοχοι των οποίων δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, κυρίως ηλικιωμένοι και Ρομά. Εξέδιδαν τις ψευδείς συνταγές, τις εκτελούσαν εικονικά, υπογράφοντας τα παραστατικά και πολλά από τα φάρμακα τα διέθεταν σε άλλους ασθενείς.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι από το 2020 εξέδωσαν 5.429 ψευδείς συνταγές ζημιώνοντας τον ΕΟΠΥΥ με περισσότερα από 405.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-240- συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,



-1.200- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ),



φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και



Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

