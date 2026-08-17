Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Hayden Panettiere απεβίωσε σε ηλικία 36 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του θεάματος και του Χόλιγουντ.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στις 16 Αυγούστου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της απώλειάς της.

Η ηθοποιός είχε γίνει ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville».

Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η Panettiere είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές της μάχες με τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Η ίδια είχε αναφερθεί επίσης στην απώλεια του αδελφού της και στην απόφασή της να παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της στον πατέρα της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θλίψη έχει σκορπίσει στο Χόλιγουντ η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών η Hayden Panettiere, η Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Heroes» και «Nashville».

«Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι»

Σύμφωνα με το People, η αγαπημένη ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media, πραγματοποιώντας αναρτήσεις για την προώθηση των απομνημονευμάτων της, «This Is Me: A Reckoning», τα οποία κυκλοφόρησαν στις 19 Μαΐου. Στην τελευταία της ανάρτηση όμως, την οποία έκανε στις 27 Ιουλίου, η Πανετιέρ φαινόταν να διασκεδάζει με τον φίλο της και φωτογράφο Ράνταλ Σάλιβαν.

Advertisement

Advertisement

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραφε: «Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι».

Σε συνέντευξή της το 2022 στο περιοδικό PEOPLE, η Hayden Panettiere μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το της εθισμό στα οπιοειδή και το αλκοόλ.

Ο εθισμός και η απώλεια του αδερφού της

«Ήμουν στην κορυφή του κόσμου και τα κατέστρεψα όλα», είχε δηλώσει τότε, τονίζοντας ότι πάλευε για χρόνια με τον εθισμό στα ναρκωτικά, αλλά και με την επιλόχεια κατάθλιψη. «Νόμιζα ότι είχα πιάσει πάτο, αλλά μετά είδα ότι υπήρχαν και ακόμη χειρότερα». Η ίδια αποκάλυψε ότι πάλεψε σκληρά για να ανακάμψει και δεν μετανιώνει για τον αγώνα που έδωσε.

Η ζωή όμως υπήρξε σκληρή για την 36χρονη. Το 2023, σε ηλικία μόλις 28 ετών, έχασε τον μικρότερ αδελφό της, Jansen που πέθανε από επιπλοκές στην αορτική βαλβίδα λόγω διογκωμένης καρδιάς.

«Ήταν ο μοναδικός μου αδερφός και έπρεπε να τον προστατεύω. Όταν τον έχασα, ένιωσα σαν να έχασα τη μισή μου ψυχή», είχε εξομολογηθεί.

Advertisement

Η σχέση με την κόρη της

Η Hayden Panettiere απέκτησε μια κόρη από τη σχέση της με τον Ουκρανό μποξέρ Wladimir Klitschko, αδελφό του νυν δημάρχου του Κιέβου, Vitali Klitschko. Όπως είχε δηλώσει η ίδια η ηθοποιός νωρίτερα φέτος, η Kaya ζει στην Ουκρανία με τον πατέρα της.

«Η ιδέα ότι κάποιος θα πιστέψει ότι απλώς θα έδινα το παιδί μου και θα ήμουν εντάξει με αυτή την απόφαση μου ραγίζει την καρδιά και δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα», είχε σχολιάσει μιλώντας στο podcast του Τζέι Σέτι μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της, στην οποία αναφέρεται εκτενώς και στην απόφασή της να δώσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της στον Κλίτσκο.

Σύμφωνα με την Panettiere, η Kaya ζούσε από μικρή με τον πατέρα της λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας και εθισμού που αντιμετώπιζε η ίδια.

Advertisement

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στις 16 Αυγούστου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Η Hayden Panettiere αφήνει πίσω της μια καριέρα που ξεκίνησε από την παιδική ηλικία και την ανέδειξε σε ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης, με τον ξαφνικό θάνατό της στα 36 της χρόνια να προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στον χώρο του θεάματος.

Advertisement