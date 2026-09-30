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Η κόρη του ηθοποιού Τσαντ Λόου και της παραγωγού Κιμ Πέιντερ, η Φιόνα Χέπλερ Λόου, απεβίωσε σε ηλικία 13 ετών.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο περιοδικό PEOPLE την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια Λόου ανέφερε: «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Φιόνα».

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Θυμήθηκαν τη Φιόνα ως «ένα στοργικό κορίτσι που ήταν έξυπνο, δημιουργικό και λάτρευε τον χορό».

«Την λάτρευαν οι αδελφές της και την αγαπούσαν βαθιά οι γονείς της», ανέφερε η οικογένεια, προσθέτοντας: «Στην πραγματικότητα, ήταν το φως της ζωής μας».

«Ο θάνατός της είναι καταστροφικός για ολόκληρη την οικογένειά μας και ζητάμε τις προσευχές σας και σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμμή Βοήθειας για Αυτοκτονίες και Κρίσεις 988, καλώντας ή στέλνοντας μήνυμα στο 988».



Ο Τσαντ, 58 ετών, και η Κιμ, 52 ετών, καλωσόρισαν τη Φιόνα στις 16 Νοεμβρίου 2012. Ήταν η δεύτερη από τις τρεις κόρες του ζευγαριού. Η μεγαλύτερη, η Μέιμπελ Πέιντερ, είναι 17 ετών, και η μικρότερη, η Νίξι Μπάρμπαρα, είναι 10 ετών.

Πέρυσι, ο Τσαντ — ο μικρότερος αδελφός του ηθοποιού Ρομπ Λόου, 62 ετών — δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram για να γιορτάσει την είσοδο της Φιόνα στην εφηβεία.

«Γιορτάζουμε σήμερα την επίσημη είσοδο της Φιόνα στην εφηβεία!!», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας της Φιόνα το 2025. «Συνέχισε να χορεύεις στη ζωή, FiBear! Σ’ αγαπώ πάρα πολύ!!».