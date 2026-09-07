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Απόδραση για δύο στη μαγευτική λίμνη Κόμο στην Ιταλία έκανε η Κέιτι Χολμς, χαρίζοντας στους followers της μια σειρά από άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το ταξίδι της με τον σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι.

Η 47χρονη ηθοποιός απόλαυσε τον ήλιο και τη μοναδική θέα πάνω στο σκάφος, ποζάροντας με λευκό μπικίνι, κάνοντας ακροβατικά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και βουτώντας στα καταγάλανα νερά.

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Σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι απαθανατίστηκε αγκαλιασμένο, ενώ ο 39χρονος καλλιτέχνης είχε αναλάβει το τιμόνι του σκάφους. Μετά την επισημοποίηση της σχέσης τους τον Αύγουστο, οι δυο τους φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο το νέο κεφάλαιο της προσωπικής τους ζωής, με φόντο το ιταλικό glamour.