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Ο εκλιπών χάρισε επίσης τη χαρακτηριστική φωνή του στον χαρακτήρα του Γκαρή από τον κόσμο του Γουίνι το Αρκουδάκι.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, ενώ η οικογένειά του ανέφερε ότι έφυγε ειρηνικά περιστοιχισμένος από τους οικείους του.

Ο Cullen ξεκίνησε να ενσαρκώνει τον ηγέτη των Autobots το 1984, καθιερώνοντας μια εμβληματική φωνή που συνδέθηκε με τον χαρακτήρα σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Οι συγγενείς του κάλεσαν τους θαυμαστές να τιμήσουν τη μνήμη του ακολουθώντας τις αρχές της συμπόνιας και της ευγένειας που ο ίδιος πρέσβευε.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Peter Cullen, ο Καναδός ηθοποιός που ταυτίστηκε για δεκαετίες με τη φωνή του Optimus Prime, του ηρωικού αρχηγού των Autobots, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε γενιές θεατών μέσα από τις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές και τα βιντεοπαιχνίδια των Transformers.

Ο Cullen πέθανε την Τετάρτη 26 Αυγούστου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Εκτός από τον Optimus Prime, είχε χαρίσει την ιδιαίτερη, χαρακτηριστικά μελαγχολική φωνή του στον Γκαρή (Eeyore), τον αγαπημένο γάιδαρο από τον κόσμο του Γουίνι το Αρκουδάκι, συμμετέχοντας σε δεκάδες σχετικές παραγωγές.

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Peter Cullen, a voice actor who starred as Optimus Prime in "Transformers" and as Eeyore in "Winnie the Pooh," has died at the age of 85. https://t.co/gbBOGMR8gg — Good Morning America (@GMA) August 27, 2026

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter ο ατζέντης του, Kevin Motley. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του ηθοποιού ανέφερε ότι ο Cullen «έφυγε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια και παραμένοντας στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι συγγενείς του κάλεσαν, μάλιστα, όσους επιθυμούν να τιμήσουν την τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του να προσφέρουν στις δικές τους κοινότητες και να λειτουργούν ως οδηγοί για τους άλλους, με συμπόνια, ακεραιότητα και αφοσίωση.

Παράλληλα, ζήτησαν να έχουν πάντα κατά νου μια φράση που είχε συνδεθεί στενά με τη φιλοσοφία ζωής του Cullen: «Να είσαι αρκετά δυνατός ώστε να μπορείς να είσαι ευγενικός».

Σε συνέντευξή του στο NPR το 2014, ο Cullen είχε αναφερθεί με χιούμορ στην πρώτη του επαφή με τον χαρακτήρα που επρόκειτο να γίνει το σήμα κατατεθέν της καριέρας του. «Έκανα οντισιόν όπως όλοι οι άλλοι», είχε θυμηθεί. «Μου είπαν ότι ήταν ένας ήρωας και μου είπαν ότι ήταν ένα φορτηγό».

Η οντισιόν ήταν επιτυχημένη και ο Cullen κέρδισε τον ρόλο, δίνοντας για πρώτη φορά τη φωνή του στον Optimus Prime το 1984, στην τηλεοπτική σειρά The Transformers. Η σειρά βασιζόταν στη σειρά παιχνιδιών της Hasbro και είχε δημιουργηθεί από τη Marvel, σε συνεργασία αρχικά με την ιαπωνική Toei Animation και αργότερα με τη νοτιοκορεατική AKOM.

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Η φωνή που έγινε συνώνυμη με τον Optimus Prime

Η βαθιά και επιβλητική, αλλά ταυτόχρονα ήρεμη φωνή του Cullen αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Optimus Prime. Με τα χρόνια έγινε σχεδόν απόλυτα συνδεδεμένη με την εικόνα του έντιμου, γενναίου και αποφασιστικού ηγέτη των Autobots.

Ο ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο του Optimus Prime σε πολλές παραγωγές του franchise, αλλά και στις μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες των Transformers.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε ως η φωνή του χαρακτήρα στις ταινίες «Transformers: The Last Knight» (2017), «Bumblebee» (2018) και «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).

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Με την πολυετή παρουσία του, ο Peter Cullen άφησε πίσω του μια φωνή που για εκατομμύρια θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο δεν ήταν απλώς η φωνή ενός χαρακτήρα, αλλά η ίδια η φωνή του Optimus Prime.

Με πληρφορίες από Variety, The Hollywood Reporter

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