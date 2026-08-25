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Το σύστημα εκτοξεύει αερολύματα τα οποία εμποδίζουν την ανθρώπινη όραση, τις θερμικές κάμερες και τα συστήματα καθοδήγησης σύγχρονων drones και βλημάτων ακριβείας.

Η συγκεκριμένη λύση προσφέρει μια οικονομική και ευέλικτη εναλλακτική έναντι των ακριβών συστημάτων λέιζερ, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά ακόμη και drones με οπτική ίνα.

Οι κινεζικές αρχές τηρούν στάση μυστικότητας, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσουν επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά, το κόστος παραγωγής ή την ακριβή ονομασία του νέου συστήματος.

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Η συγκέντρωση και επεξεργασία data έγινε και με αξιοποίηση AI (https://claude.ai/)

Ο κινεζικός στρατός (PLA) παρουσίασε σε πρόσφατη άσκηση με αληθινά πυρά ένα νέο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύστημα άμυνας: ένα κινητό εκτοξευτή πολλαπλών ρουκετών, σχεδιασμένο να δημιουργεί ταχύτατα εκτεταμένα πέπλα καπνού.

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Οι τεχνικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σύστημα καπνού παραμένουν πολύ περιορισμένες, καθώς η Κίνα δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία κατασκευαστή, κόστους ή ονομασίας τύπου. Η μυστικότητα – ακόμα περισσότερο σε σχέση με την παραγωγή νέων πολικών συστημάτων – αποτελεί πάγια αρχή για το Πεκίνο, με αποτέλεσμα να καλύπτει πέπλο μυστηρίου πολλές από τις έρευνες που διεξάγει στον αμυντικό τομέα.

Ωστόσο, η ιδέα πίσω από την παραγωγή βλημάτων που δημιουργούν πυκνό προπέτασμα καπνού, σαν ομίχλη, μοιάζει πολύ λογική, με βάση την πρόσφατη εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, όπου drones και κάθε μορφής ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε ευρεία κλίματα σηκώνοντας μεγάλο βάρος των επιθέσεων.

Στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Μέλος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκεται ενώ στρατηγική ομάδα κρούσης επιδεικνύει πυραύλους κρουζ YJ-18C κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο της Κίνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Tingshu Wang/Translated with DeepL.com (free version)

Αερολύματα στην ατμόσφαιρα «εκμηδενίζουν» την ανθρώπινη όραση, θερμική ακτινοβολία και ραδιοσυχνότητες

Σύμφωνα με το υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την άσκηση, το σύστημα εκτοξεύει ταυτόχρονα πολλαπλές ρουκέτες γεμάτες με ειδικά αερολύματα (aerosols), τα οποία διαχέονται σε ευρεία περιοχή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η «πολυφασματική» φύση του νέφους σημαίνει ότι δεν μπλοκάρει μόνο την ανθρώπινη όραση, αλλά και τα φάσματα στα οποία λειτουργούν οι σύγχρονοι αισθητήρες: ορατό φως, υπέρυθρη ακτινοβολία (θερμικές κάμερες) και σε ορισμένες περιπτώσεις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό στόχων από drones και βλήματα καθοδηγούμενης ακριβείας.

Η λογική είναι απλή αλλά αποτελεσματική: ένα drone ή ένας πύραυλος εξαρτάται από καθαρή οπτική ή θερμική εικόνα του στόχου για να τον «κλειδώσει». Ένα πυκνό νέφος καπνού μειώνει την αντίθεση ανάμεσα στόχο και φόντο, εισάγει «θόρυβο» στο σήμα του αισθητήρα και, σε επαρκή πυκνότητα, μπορεί να κατακλύσει πλήρως το σύστημα καθοδήγησης, ιδίως σε συνδυασμό με άνεμο ή δύσκολο έδαφος.

Έξυπνο και φθηνό ακόμα και απέναντι σε drones τεχνολογίας fiber optic

Το ενδιαφέρον της κίνησης αυτής εντοπίζεται στο πλαίσιο που την περιβάλλει. Τα τελευταία χρόνια ο κινεζικός στρατός (PLA) έχει επενδύσει σοβαρά σε «σκληρές» λύσεις αντι-drone τεχνολογίας: λέιζερ υψηλής ενέργειας όπως το Guangjian-21A, που στοχεύει να αχρηστεύσει το drone θερμαίνοντας και αποδυναμώνοντας τη δομή του ή απενεργοποιώντας τα ηλεκτρονικά πτήσης του, συστήματα οπτοηλεκτρονικής παρεμβολής όπως το Guangjian-11E, φορητά συστήματα πυραύλων όπως το FN-16 σε διπλό εκτοξευτή, αλλά και το λέιζερ OW5 που παρουσιάστηκε στην παρέλαση της 80ής επετείου το 2025.

Το σύστημα καπνού έρχεται να συμπληρώσει αυτό το μοντέλο άμυνας, με μια πολύ πιο φθηνή και ευέλικτη λύση. Σε αντίθεση με τα λέιζερ ή τους πυραύλους αναχαίτισης, δεν προσπαθεί να καταστρέψει τον αντίπαλο αισθητήρα ή το βλήμα, αλλά να τον «τυφλώσει» προσωρινά, κερδίζοντας χρόνο για να κινηθούν ή να προστατευτούν στρατεύματα, οχήματα και υποδομές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο απέναντι σε drones με οπτική ίνα καθοδήγησης (fiber-optic), τα οποία είναι ανθεκτικά στις παραδοσιακές ηλεκτρονικές παρεμβολές – ακριβώς επειδή δεν εκπέμπουν ραδιοσήμα που μπορεί να παρεμβληθεί – και έτσι η οπτική/θερμική συγκάλυψη παραμένει από τις ελάχιστες αποτελεσματικές αντιμετωπίσεις.

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Όσα δεν αποκαλύπτει το Πεκίνο

Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα με νέο εξοπλισμό της PLA, οι κινεζικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία για τον κατασκευαστή, το κόστος μονάδας ή τον αριθμό συστημάτων που έχουν παραχθεί. Οι δημοσιεύσεις γύρω από την άσκηση περιορίζονται σε βίντεο και σύντομες περιγραφές μέσω κρατικών καναλιών, χωρίς να δίνονται πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές.

Αυτό είναι σύνηθες μοτίβο: αντίστοιχα, τα λέιζερ Guangjian παρουσιάστηκαν μέσω ρεπορτάζ του κρατικού CCTV χωρίς αναφορά κόστους, ενώ ακόμη και για το OW5 – που επιδείχθηκε δημόσια στην παρέλαση του 2025 – δεν υπάρχουν επίσημα οικονομικά στοιχεία, πέρα από εκτιμήσεις αναλυτών. το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με σχετική βεβαιότητα είναι ότι συστήματα καπνού/αερολυμάτων εμφανίζιονται, σε σύγκριση με λέιζερ ή πυραύλους αναχαίτισης, πολύ πιο φθηνά στην κατασκευή και τη συντήρηση, κάτι που εξηγεί εν μέρει γιατί το Πεκίνο επενδύει παράλληλα σε πολλαπλά επίπεδα άμυνας: ακριβά «σκληρά» συστήματα εξόντωσης και φθηνότερα, μαζικά αναπαραγόμενα συστήματα συγκάλυψης και παρεμβολής.