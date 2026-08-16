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Την ταχύτητα με την οποία η φωτιά ξέσπασε σήμερα 16/8 στα Περιστέρια Σαλαμίνας φέρνει στο φως το βιντεοληπτικό υλικό από drone της Πολιτικής Προστασίας. Οι δυνατοί άνεμοι λειτούργησαν ως εμπρηστικός μηχανισμός: μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά της ώρας (14:46 – 14:50), η αρχική εστία μεγάλωσε και επεκτάθηκε στη δασική έκταση, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Η εξέλιξη αυτή δυσκόλεψε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της φωτιάς.

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Στη Σαλαμίνα εκδηλώθηκαν παράλληλα δύο μέτωπα, στα Περιστέρια και τα Σελήνια, με τις Αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές οδηγίες εκκένωσης. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ η περιοχή βρισκόταν την Κυριακή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.