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Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο επιχειρούσε υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας.

Εκπρόσωπος της Συμμαχίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες λετονικές αρχές.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από άγνωστα ιπτάμενα μέσα.

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Το υπουργείο Άμυνας της Λετονίας επιβεβαίωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στον εναέριο χώρο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από μια πρώτη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεών της.

Κατάρριψη στη Λετονία από ιταλικό μαχητικό

«Τα μαχητικά [του ΝΑΤΟ] κατάφεραν να καταρρίψουν ένα ξένο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που εισήλθε στη Λετονία», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

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Η Συμμαχία διευκρίνισε πως ένα ιταλικό μαχητικό, που επιχειρούσε υπό νατοϊκή διοίκηση, κατέρριψε το drone — την προέλευση του οποίου δεν διευκρίνισε.

«Έρευνα είναι σε εξέλιξη και το ΝΑΤΟ είναι σε στενή επαφή με τις λετονικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος, η Άλισον Χαρτ.

Earlier today, two Italian 🇮🇹 Eurofighters from Šiauliai Air Base, Lithuania, and two Turkish 🇹🇷 F-16 fighter jets from Ämari Air Base, Estonia, on Air Defence missions over the Baltics, scrambled after an unidentified drone entered Latvia’s airspace ✈️



After positive… pic.twitter.com/MJQOHeloCR — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) August 14, 2026

Ήδη τον Ιούνιο, γαλλικά Rafale του ΝΑΤΟ, που σταθμεύουν στις χώρες της Βαλτικής, είχαν καταρρίψει drone στη Λετονία. Οι χώρες της Βαλτικής, που συνορεύουν με τη Ρωσία, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό εισδύσεων και πτώσεων τέτοιου τόπου εναέριων οχημάτων στην επικράτειά τους.

Οι αρχές της περιφέρειας του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, δήλωσαν από την πλευρά τους σήμερα το πρωί ότι κατέρριψαν περισσότερα από 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας και ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, απέναντι από τον κόλπο της Φινλανδίας.

Η Λετονία βρίσκεται στο μέσον της απόστασης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανακοίνωσαν από την πλευρά τους σήμερα ότι επέβαλαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας στο εναέριο και θαλάσσιο χώρο στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, χωρίς να αναφέρουν τον λόγο, σε μήνυμα στο X.

Την περασμένη εβδομάδα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, κόμβο-κλειδί του ΝΑΤΟ ως προς τη μεταφορά στρατιωτικού και άλλου υλικού προς την Ουκρανία, βρέθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που μετέφερε “εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου”, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης.

Η Ρουμανία και η Πολωνία έχουν υποστεί επίσης κατ’ επανάληψη εισδύσεις στον εναέριο χώρο τους. Σε συνάντηση προχθές, Τετάρτη, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν “πως η Ρωσία φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, που είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες”.

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Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, ένα drone κατέπεσε στη Ρουμανία, κοντά στη Λουνκαβίτσα στο νομό Τούλτσεα, περίπου πέντε χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα.

BREAKING: A drone has crashed in Romania, near Luncavița in Tulcea County, around 5 km from the Ukrainian border.



The drone crashed in a wooded area, exploded and caused a fire. No casualties or material damage have been reported so far.



Romania’s Defence Ministry said the… pic.twitter.com/RzTqXmd1UY — GeoInsider (@InsiderGeo) August 14, 2026

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι το drone δεν εντοπίστηκε από τα εθνικά συστήματα ραντάρ, καθώς πετούσε σε πολύ χαμηλό υψόμετρο. Δεν έχουν σημειωθεί θύματα ή υλικές ζημιές μέχρι στιγμής, ούτε διευκρινίστηκε από πού προήλθε το drone.

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