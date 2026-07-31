Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια στιγμή που θεωρείται σχεδόν αδύνατο να καταγραφεί στην άγρια φύση αποτυπώθηκε από drone στα ανοιχτά της Αυστραλίας. Για πρώτη φορά παγκοσμίως, κάμερα από αέρος κατέγραψε τη γέννηση μιας μεγάπτερης φάλαινας (humpback whale), σε ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό που προσφέρει στους επιστήμονες πολύτιμο υλικό για τη μελέτη της αναπαραγωγής του είδους.

Η μοναδική σκηνή εκτυλίχθηκε στα ανοικτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας, κοντά στο Kingscliff, όταν ο χειριστής drone και εθελοντής της οργάνωσης ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), Άλεξ Φόρεστ, εντόπισε μια φάλαινα να απομακρύνεται από το κοπάδι και να κινείται ασυνήθιστα αργά.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, η εικόνα ενός κόκκινου ίχνους στο νερό τον έκανε να πιστέψει ότι το ζώο πιθανόν δεχόταν επίθεση από κάποιο αρπακτικό. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκαλύφθηκε η πραγματική αιτία: ένα νεογέννητο φαλαινάκι ανέβηκε στην επιφάνεια για την πρώτη του ανάσα, μόλις είχε έρθει στη ζωή.

Επιστημονικός θησαυρός για τους ερευνητές

Ο Φόρεστ, ο οποίος έχει καταγράψει χιλιάδες μεγάπτερες φάλαινες από αέρος, χαρακτήρισε την εμπειρία ανεπανάληπτη, σημειώνοντας ότι το υλικό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των θαλάσσιων θηλαστικών. Το drone βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από τις φάλαινες, τηρώντας τους αυστηρούς κανόνες προστασίας της άγριας ζωής.

Η ερευνήτρια φαλαινών του Πανεπιστημίου Macquarie, Δρ Βανέσα Πιρότα, χαρακτήρισε το στιγμιότυπο «μαγική στιγμή», υπογραμμίζοντας πως, παρά την εκτενή παρακολούθηση των μεγάπτερων φαλαινών, οι καταγραφές γεννήσεων παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Το βίντεο θα αξιολογηθεί επιστημονικά και αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πηγή δεδομένων. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η γέννηση να σημειώθηκε σε περιοχή διαφορετική από τις μέχρι σήμερα γνωστές ζώνες αναπαραγωγής του είδους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα για τη ζωή και τις μετακινήσεις των φαλαινών.