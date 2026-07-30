Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Νταμιέτα.

Το πλήγμα έπληξε αρχικά το σκάφος Energos Winter και η φωτιά επεκτάθηκε στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Gaslog Salem χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας κατέσβεσαν άμεσα τις πυρκαγιές και ο Υπουργός Πετρελαίου της χώρας μετέβη προσωπικά στο σημείο για την επίβλεψη της κατάστασης.

Ανώνυμες ιρανικές πηγές άφησαν αιχμές για εμπλοκή της Τεχεράνης στην επίθεση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν αν το Ιράν έδρασε απευθείας ή μέσω πληρεξουσίων.

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Η Αίγυπτος δήλωσε σήμερα 30/7 ότι η φωτιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο πλοία αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση με drone, αν και δεν ανέφερε ποιος φέρει την ευθύνη για αυτή.

Επίθεση με drone σε δύο πλοία αποθήκευσης LNG

Η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι drone έπληξε αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου στο λιμάνι.

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Τρεις πηγές από τον εμπορικό τομέα με γνώση του περιστατικού ανέφεραν ότι το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε και σε δεύτερο σκάφος, το ελληνόκτητο τάνκερ Gaslog Salem.

A US-owned LNG floating storage facility flying a Marshall Islands flag was struck by at least one drone in Damietta, Egypt.



Local authorities say the situation is now ‘under control.'



“The vessels involved have been safely relocated outside the port area… port operations are… pic.twitter.com/05cRA6rXUs July 29, 2026

Το Energos Winter δέχθηκε πλήγμα στη δεξιά πλευρά του (δεξιά κύτη) από βλήμα αγνώστου ταυτότητας, προκαλώντας πυρκαγιά που τελικά κατάσβεστηκε, σύμφωνα με τη βρετανική ομάδα διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι οι πυρκαγιές στο λιμάνι της Δαμιέτης αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και ασφαλείας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα. Ο Υπουργός Πετρελαίου, Καρίμ Μπανταουί, μετέβη στο σημείο για να επιβλέψει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης.

Δύο ανώνυμες ιρανικές πηγές, τις οποίες επικαλούνται οι New York Times, αφήνουν αιχμές ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πίσω από τη χθεσινή επίθεση με drone εναντίον αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιου μεταφοράς φυσικού αερίου στην Αίγυπτο — η οποία αποτελεί το πρώτο πλήγμα στη συγκεκριμένη χώρα στο πλαίσιο του τρέχοντος πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση «σχεδιάστηκε για να δείξει ότι η παγκόσμια ναυτιλία και ο ενεργειακός εφοδιασμός θα μπορούσαν να υποστούν ακόμα σοβαρότερες διαταραχές, εάν το Ιράν επιλέξει την κλιμάκωση».

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Ωστόσο, οι ίδιες πηγές φέρεται να μην διευκρίνισαν ρητά εάν την επίθεση εξαπέλυσε το ίδιο το Ιράν ή κάποια από τις τρομοκρατικές οργανώσεις που δρουν ως πληρεξούσιοί του.

Το GASLOG SALEM είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carrier), κατασκευής του 2015 (ηλικίας 11 ετών), ταξιδεύει υπό τη σημαία των Βερμούδων.

Πηγές: Reuters, Times of Israel

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