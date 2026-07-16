ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ μιλάει σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο της Ουκρανίας, την 1η Ιουλίου 2026. REUTERS/Alina Smutko/Αρχείο φωτογραφιών

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Ο Φέντοροφ είχε καθιερώσει ένα νέο μοντέλο διεξαγωγής πολέμου βασισμένο στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων μεγάλης εμβέλειας.

Η αποπομπή του αποδίδεται σε συγκρούσεις με την παραδοσιακή στρατιωτική ηγεσία σχετικά με τη στρατηγική του πολέμου και σε αντιδράσεις για τις μεταρρυθμίσεις στις αμυντικές προμήθειες.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση του προέδρου Ζελένσκι ενδέχεται να υπαγορεύτηκε από την αυξανόμενη δημοτικότητα του υπουργού, η οποία θεωρήθηκε ως πιθανή πολιτική απειλή.

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Μια αιφνίδια και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πολιτική κρίση ξέσπασε στο Κίεβο, καθώς ο 35χρονος Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, απομακρύνεται από τη θέση του έπειτα από μόλις έξι μήνες θητείας. Η αποπομπή του νεαρού και τεχνολογικά προσανατολισμένου υπουργού, ο οποίος υπήρξε το «πρόσωπο» της ουκρανικής αντεπίθεσης μέσω μη επανδρωμένων συστημάτων (βλέπε και drones), προκαλεί άμεσες αντιδράσεις, οδηγώντας χιλιάδες πολίτες στους δρόμους του Κιέβου, στο Χάρκοβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της απόφασης του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αντικαταστήσει τον Μιχαήλ Φεντόροφ από τη θέση του υπουργού Άμυνας, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Λβιβ της Ουκρανίας, στις 16 Ιουλίου 2026. REUTERS/Roman Baluk

Ο Ουκρανός υπουργός έφερε τον «πόλεμο των drones» βαθιά μέσα στη Ρωσία

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ υπήρξε ο βασικότερος υποστηρικτής και αρχιτέκτονας ενός νέου μοντέλου διεξαγωγής πολέμου, βασισμένου στην τεχνολογία και την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στο Υπουργείο Άμυνας, η Ουκρανία κατάφερε να μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλα πλήγματα με drones μεγάλης εμβέλειας σε διϋλιστήρια, στρατιωτικές υποδομές και κρίσιμους στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία.

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Για τον Φέντοροφ, η άμυνα της χώρας έπρεπε να διεξάγεται με την «ταχύτητα της καινοτομίας». Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια στιγμή που πολλοί αναλυτές θεωρούσαν ότι η πλάστιγγα του πολέμου είχε αρχίσει να γέρνει υπέρ της Ουκρανίας, κυρίως λόγω των επιτυχιών που σημείωσε το δικό του τεχνολογικό πρόγραμμα, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι New York Times.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο νεοδιορισμένος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ανταλλάσσουν χειραψία πριν από τη συνάντησή τους, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 14 Ιανουαρίου 2026. Υπηρεσία Τύπου της Προεδρίας της Ουκρανίας/Φωτογραφία που παραχωρήθηκε μέσω REUTERS

Ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες απέναντι στη ρωσική μηχανή

Πριν αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας, ο Φέντοροφ είχε διατελέσει Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στενός σύμβουλος του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε θέματα τεχνολογίας. Ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε και υλοποίησε ένα οπλικό σύστημα, που κανείς δεν είχε υπολογίσει πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Τζόνσον, μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ομόλογό του, Μιχαήλ Φεντόροφ, με φόντο μια φωτογραφία του μαχητικού αεροσκάφους Gripen E, καθώς η σουηδική εταιρεία κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού Saab υπογράφει σύμβαση για την παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Gripen E στην Ουκρανία, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο της Ουκρανίας, την 1η Ιουλίου 2026. REUTERS/Alina Smutko

Μετέτρεψε την Ουκρανία σε ένα παγκόσμιο εργαστήριο στρατιωτικής καινοτομίας. Μεταξύ άλλων:

Έστησε γέφυρες ανάμεσα σε Κίεβο και Silicon Valley: Διατηρούσε απευθείας επαφές με κορυφαία στελέχη τεχνολογίας, όπως ο Άλεξ Καρπ της Palantir, ενώ πιστώνεται την επιρροή του στον Ίλον Μασκ ώστε να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση της Ρωσίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, τυφλώνοντας προσωρινά τα ρωσικά drones.

Διατηρούσε απευθείας επαφές με κορυφαία στελέχη τεχνολογίας, όπως ο Άλεξ Καρπ της Palantir, ενώ πιστώνεται την επιρροή του στον Ίλον Μασκ ώστε να απενεργοποιηθεί η πρόσβαση της Ρωσίας στο δορυφορικό δίκτυο Starlink, τυφλώνοντας προσωρινά τα ρωσικά drones. Εισήγαγε το «Brave1»: Μια πλατφόρμα, γνωστή και ως το «Amazon των όπλων», που επέτρεπε στους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή να παραγγέλνουν απευθείας τον εξοπλισμό τους, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές και συχνά αδιαφανείς διαδικασίες προμηθειών.

Μια πλατφόρμα, γνωστή και ως το «Amazon των όπλων», που επέτρεπε στους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή να παραγγέλνουν απευθείας τον εξοπλισμό τους, παρακάμπτοντας τις γραφειοκρατικές και συχνά αδιαφανείς διαδικασίες προμηθειών. Gamification του πολέμου: Εφάρμοσε ένα σύστημα πόντων για τις ομάδες των drones που κατέστρεφαν ρωσικά τανκς και πυροβολικό, κάνοντας το πρόγραμμα εξαιρετικά δημοφιλές ανάμεσα στους νέους στρατιώτες.

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της απόφασης του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αντικαταστήσει τον Μιχαήλ Φεντόροφ από τη θέση του υπουργού Άμυνας, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 16 Ιουλίου 2026. Στο πλακάτ αναγράφεται «Φέρτε πίσω τον Φεντόροφ». REUTERS/Thomas Peter

Γιατί τον αποπέμπει ο Ζελένσκι;

Η αποπομπή του Φέντοροφ από τον Ζελένσκι, εν μέσω μιας τόσο κρίσιμης καμπής για το μέτωπο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα της απόφασης.

Ο νεανικός και ρηξικέλευθος τρόπος διοίκησης του Φέντοροφ τον έφερε σε ευθεία σύγκρουση με τους παραδοσιακούς στρατηγούς του ουκρανικού στρατού —συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι. Οι έμπειροι στρατιωτικοί θεωρούσαν το όραμα του Φέντοροφ για έναν «πόλεμο ρομπότ» ουτοπικό και αφελές, επιμένοντας ότι ο πόλεμος κερδίζεται με σκληρές επιχειρήσεις του πεζικού στο έδαφος. Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις του στις στρατιωτικές προμήθειες εξόργισαν τους παραδοσιακούς εργολάβους αμυντικού υλικού, καθώς τους στερούσαν τα μεγάλα κέρδη από τα κρατικά συμβόλαια.

Πέρα από τις επιχειρησιακές διαφωνίες, αναλυτές επισημαίνουν ότι πίσω από την κίνηση του Ζελένσκι κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες. «Ο Ζελένσκι θέλει να είναι ο μοναδικός αστέρας», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Μελετών Penta.

Ένας νέος πολιτικός αστέρας

Ο Φέντοροφ, λόγω της αποτελεσματικότητάς του και της δημοτικότητάς του, είχε αρχίσει να κερδίζει τη στήριξη όχι μόνο των πολιτών αλλά και της αντιπολίτευσης! Σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας όπως αυτό που έχει διαμορφωθεί στο Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου, ένας τόσο δημοφιλής και διεθνώς αναγνωρισμένος υπουργός άρχισε να αντιμετωπίζεται ως δυνητική πολιτική απειλή για το μέλλον.

Η αποπομπή του «υπουργού της καινοτομίας» αφήνει πλέον μετέωρη την τεχνολογική στρατηγική της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία και απειλεί να προκαλέσει βαθύ εσωτερικό διχασμό, τη στιγμή ακριβώς που η χώρα χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή ενότητα.