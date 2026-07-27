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Mε έναν απρόσμενο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι και περαστικοί σε παραλία στον Βόλο που σοκαρίστηκαν όταν είδαν μία φάλαινα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το μεγάλο θηλαστικό έκανε την εμφάνιση της το μεσημέρι της Κυριακής (26.07.2026) στην παραλία Καρνάγιου και εντυπωσίασε με τις βουτιές της.

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Περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι στη Μεσόγειο συναντώνται λίγα είδη φαλαινών, με πιο συχνές τους φυσητήρες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει μόνιμα στη λεκάνη της Μεσογείου, και κυρίως στο Ιόνιο – πολύ σπανιότερα στο Αιγαίο.