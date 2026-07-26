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Τραγικό τέλος είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε μονοκατοικία, στη συμβολή των οδών Μακρινίτσης και Γαζή, στο κέντρο του Βόλου, καθώς ένας άνδρας ηλικίας άνω των 70 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο φλεγόμενο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα και περισσότερους από δέκα πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Χωρις αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επι της οδού Μακρυνίτσης στον Βόλο. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2026

Όπως αναφέρει ο Ταχυδρόμος, κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις Αρχές ότι μέσα στην κατοικία βρισκόταν ένας άνθρωπος. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον ηλικιωμένο, ο οποίος ζούσε μόνος του στο σπίτι. Όπως έγινε γνωστό, η κατοικία δεν διέθετε ηλεκτροδότηση.

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι το σπίτι ήταν γεμάτο με μεγάλες ποσότητες αντικειμένων και εύφλεκτων υλικών, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το σπίτι, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στις φλόγες.

Η σορός του θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ οι Αρχές αναζητούν συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε έναν αδελφό.