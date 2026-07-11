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Αυτοκίνητο στον Βόλο πήρε φωτιά το Σάββατο 11 Ιουλίου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή της σε διπλανά οχήματα και καταστήματα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στον Βόλο, όταν ξέσπασε φωτιά σε επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Χαλκηδόνος.

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Ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.

Πηγή: thenewspapaer.gr