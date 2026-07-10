Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πλύσιμο του αυτοκινήτου στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα και προστατεύει το χρώμα του οχήματος από φθορές και μικρογρατζουνιές.

Η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να ξεκινά από το εσωτερικό του οχήματος με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας και πανιών μικροϊνών.

Για το εξωτερικό πλύσιμο, οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση ειδικού σαμπουάν αυτοκινήτου, αποφεύγοντας αυστηρά τα κοινά απορρυπαντικά πιάτων.

Είναι απαραίτητο το πλύσιμο να γίνεται σε σκιερό μέρος, ξεκινώντας από την οροφή και καταλήγοντας στον καθαρισμό των ζαντών.

Τέλος, το στέγνωμα με καθαρή πετσέτα μικροϊνών αμέσως μετά το ξέβγαλμα αποτρέπει τη δημιουργία σημαδιών από άλατα και λεκέδες.

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Το πλύσιμο του αυτοκινήτου δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Όταν γίνεται σωστά, συμβάλλει στη διατήρηση του χρώματος, προστατεύει το αμάξι από φθορές και μπορεί να μας γλιτώσει χρήματα από συχνές επισκέψεις στο πλυντήριο.

Με τα κατάλληλα εργαλεία και λίγη προσοχή, μπορούμε να πετύχουμε επαγγελματικό αποτέλεσμα ακόμη και στο σπίτι.Το πλύσιμο στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομικό μακροπρόθεσμα, ενώ μειώνει και τον κίνδυνο μικρογρατζουνιών που ενδέχεται να προκαλέσουν ορισμένα αυτόματα πλυντήρια.

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Ξεκινάμε από το εσωτερικό

Πριν ασχοληθούμε με το εξωτερικό, απομακρύνουμε σκουπίδια και περιττά αντικείμενα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε ηλεκτρική σκούπα για τα πατάκια, τα καθίσματα και τα δυσπρόσιτα σημεία, ενώ με ένα πανί μικροϊνών καθαρίζουμε τα πλαστικά μέρη, το ταμπλό και το τιμόνι.

Στο theaa.com αναφέρει ότι μικροΐνες θεωρούνται η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς συγκρατούν τη σκόνη χωρίς να χαράζουν τις επιφάνειες.

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ υγρό πιάτων

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να πλένουμε το αυτοκίνητο με απορρυπαντικό πιάτων. Στο Autogeek σημειώνεται ότι παρότι αφαιρεί αποτελεσματικά τη βρωμιά, μπορεί να απομακρύνει το προστατευτικό κερί του αμαξιού και να επιταχύνει τη φθορά του χρώματος.

Αντίθετα, επιλέγουμε ειδικό σαμπουάν αυτοκινήτου και χρησιμοποιούμε δύο κουβάδες: έναν με σαπουνόνερο και έναν με καθαρό νερό για το ξέβγαλμα του γαντιού ή του σφουγγαριού.

Πλένουμε πάντα το αυτοκίνητο στη σκιά

Σε άρθρο του inspiringsavings.com οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε το πλύσιμο κάτω από τον έντονο ήλιο. Όταν το νερό στεγνώνει πολύ γρήγορα πάνω στο αμάξωμα, αφήνει σημάδια από άλατα και λεκέδες που δύσκολα απομακρύνονται.

Μετά το ξέβγαλμα, στεγνώνουμε αμέσως το αυτοκίνητο με καθαρή πετσέτα μικροϊνών, ώστε να αποφύγουμε τα γνωστά «νερά».

Ξεκινάμε από την οροφή και τελειώνουμε με τις ζάντες

Οι ειδικοί συνιστούν να καθαρίζουμε πρώτα τα πιο καθαρά σημεία του αυτοκινήτου, δηλαδή την οροφή και τα τζάμια, και να αφήνουμε για το τέλος τις ζάντες και τα ελαστικά, όπου συγκεντρώνεται η περισσότερη βρωμιά.

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Στεγνώνουμε σωστά για να αποφύγουμε σημάδια

Αφού ξεπλύνουμε το αυτοκίνητο, το στεγνώνουμε με καθαρή πετσέτα μικροϊνών και όχι αφήνοντάς το να στεγνώσει μόνο του. Έτσι αποφεύγουμε τα αντιαισθητικά σημάδια από το νερό και προστατεύουμε καλύτερα το χρώμα.

Με πληροφορίες από theaa.com, Autogeek, inspiringsavings.com









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