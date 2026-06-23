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Το όχημα προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν διαφύγει, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους δεν κρίνεται πλέον απειλητική για τη ζωή τους.

Οι αρχές απέκλεισαν την οδό Green Street για τη διεξαγωγή ερευνών, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τον οδηγό που παρέσυρε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο, τραυματίζοντας έξι άτομα, πριν εγκαταλείψει το σημείο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Το τροχαίο συνέβη το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη εκπαιδευόμενου οδηγού είχε σταματήσει στον δρόμο.

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🚨 Six people are in hospital, one with potentially life-changing injuries, after a car collided with several pedestrians on Green Street, near Upton Park station, this morning, police say.



The road is closed in both directions. Thoughts are with everyone affected. 🙏… — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 20, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, τη στιγμή που ένα γκρι 4×4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας από τη γωνία. Το όχημα προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.

Καθώς οι πεζοί επιχειρούσαν να απομακρυνθούν, το όχημα έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, προτού τελικά ακινητοποιηθεί. Αμέσως μετά, και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

🚨 #BreakingNews : A car ploughed into pedestrians outside Upton Park Station in East #London, injuring at least 6 people.



Emergency crews rushed to the scene, with one victim reportedly suffering life-changing injuries. #UKPolitics #sstvipic.twitter.com/1fMbU8QEre — Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 22, 2026

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, παρότι αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά το συμβάν, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, τοποθετώντας κορδέλες ασφαλείας και διατηρώντας ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έφτασαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα είχαν μείνει σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.

Με πληροφορίες από The Sun