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Ο Σταύρος Φλώρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά σε νοσοκομείο των ΗΠΑ, με τους θεράποντες γιατρούς του να παραμένουν αισιόδοξοι. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο νικητής του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά, έκανε ανάρτηση στο Instagram και «σύστησε» τις δύο αδερφές του, στους διαδικτυακούς φίλους του.

Στις εικόνες που δημοσίευσε από το νοσοκομείο, οι αδερφές του φαίνονται να τον περιποιούνται, να τον λούζουν και να προσπαθούν να κάνουν την καθημερινότητά του πιο εύκολη μέσα στις δύσκολες συνθήκες. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψε ο Σταύρος Φλώρος στη λεζάντα της ανάρτησης.

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«Προκλήθηκε μια αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού κα του δημιουργούσε αφόρητο πόνο» ανέφερε προ ημερών ο πατέρας του, μετά το τελευταίο χειρουργείο που έκανε ο γιος του. Ο Σταύρος Φλώρος δεν χάνει το χαμόγελο και την αισιοδοξία του. Ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και ευελπιστεί πως όλα όσα ζει, θα αποτελέσουν κάποια στιγμή μια άσχημη ανάμνηση.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Σταύρος Φλώρος χαμογελάει και απολαμβάνει τη φροντίδα που του προσφέρουν οι δύο αδερφές του. Και εκείνες παίρνουν δύναμη από τη δική του στάση. Η οικογένεια του νεαρού παραμένει ενωμένη στα δύσκολα. Σε σταθερή επικοινωνία με τους γιατρούς αλλά και τον παραγωγό του Survivor, Ατζούν Ιλιτζαλί, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή.