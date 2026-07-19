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Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα σχεδόν δύο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του Survivor, έπειτα από ατύχημα σε ψάρεμα. Με την άφιξή του, συνάντησε αμέσως τον Μάνο Μαλλιαρό, τον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωσή του, καθώς βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή του σοβαρού τραυματισμού.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Μάνος Μαλλιαρός μοιράστηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές που πέρασαν μαζί σε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας. Στα πλάνα διακρίνονται τα δύσβατα μονοπάτια που διέσχισαν, τα οποία δεν επέτρεπαν στον Σταύρο Φλώρο να κινηθεί εύκολα με το αναπηρικό αμαξίδιό του. Ωστόσο, αυτό δεν τους εμπόδισε, καθώς ο Μάνος τον μετέφερε στην πλάτη του, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι που τους συνόδευαν ακολουθούσαν κρατώντας στα χέρια το αμαξίδιο.

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Οι δυο τους απόλαυσαν ακόμη βόλτες στην πόλη και πέρασαν χρόνο παίζοντας διάφορα παιχνίδια. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάνος Μαλλιαρός εξέφρασε τη συγκίνησή του, αποκαλύπτοντας πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε χαρακτηριστικά.