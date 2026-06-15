Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Mπορεί το φετινό Survivor να μην ολοκληρώθηκε ποτέ μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου– η είδηση έκανε μάλιστα τον γύρο του κόσμου-, φαίνεται όμως πως αποτέλεσε την αφορμή να γεννηθεί ένας μεγάλος έρωτας αναμέσα στη Βασιλική Μουντή και τον Γιώργο Καραϊσαλίδη.

«Σε κάθε Survivor προκύπτει κι ένα ειδύλλιο. Ε στο δικό μας έτυχε να είμαστε εμείς. Μέσα στο παιχνίδι μπορεί να πετάγαμε χαρταετό, αλλά ευτυχώς έξω άλλαξε το σκηνικό. Και επειδή μας ρωτάτε συνέχεια και οι περισσότεροι το έχετε ήδη καταλάβει… Ναι, είμαστε μαζί» έγραψε η νεαρή γυμνάστρια για τον συμπαίκτη της στην ομάδα των Αθηναίων.

Advertisement

Advertisement

Στιγμιότυπο από τους πανηγυρισμούς του ζευγαριού στο φετινό Survivor.

«23/2. Η καλύτερη γιορτή» εγραψε εκείνος, μια ημερομηνία που φαίνεται πως οι δυο τους έγιναν ζευγάρι μέσα στο ριάλιστι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Η γυμνάστρια και το μοντέλο καθυστέρησαν να ανακοινώσουν τον έρωτάς του από σεβασμό για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου. Μάλιστα εκείνη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα στα τέλη του Φλεβάρη ενώ εκείνος βρέθηκε εκτός Survivor λίγες εβδομάδες μετά. «Από τότε το ζευγάρι ήταν αχώριστο και είχαν τον χρόνο να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες» λέει φιλικό πρόσωπο της Βασιλικής.

Οι δύο παίκτες είχαν έρθει κοντά από τις πρώτες μέρες του παιχνιδιού.

Θα επιστρέψει το Survivor την επόμενη σεζόν;

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, το Survivor βρίσκεται προς το παρόν εκτός προγραμματισμού για την επόμενη σεζόν, κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΚΑΪ έχει επενδύσει στις δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου που κάνουν πρεμιέρα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και θα μεταδίδονται πριν και μετά το κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλυτζάνη. Το πρώτο μισό της σεζόν εξάλλου επιστρέφει το The Voice ενώ θα μεταδοθεί και ο νέος κύκλος του Dragon’s Den- τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί για τις αρχές του 2027, αν και προς το παρόν το πιο πιθανό είναι το Survivor να μην πάρει το πράσινο φως» λέει πηγή της HuffPost. «Όλα θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις του σταθμού στο κρίσιμο τρίμηνο Σεπτέμβρη- Δεκέμβρη».