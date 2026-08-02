Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου από την Παρασκευή.

Παρά την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός, με την Πολιτική Προστασία να έχει θέσει σε επιφυλακή την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, προκαλώντας κυματισμό που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σκάφη.

Αν και προβλέπονται ορισμένες τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά, δεν αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ή παρατεταμένο κύμα καύσωνα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

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Με περισσότερο «κανονικό» ελληνικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς να εξαφανίζονται ούτε τα ισχυρά μελτέμια ούτε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ξεκινά η πρώτη πλήρης εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι θυελλώδεις βοριάδες των προηγούμενων ημερών εξασθενούν σταδιακά, δίνοντας σημαντική ανάσα στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες πυρκαγιές. Ωστόσο, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα κυρίως στα μικρότερα σκάφη και στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Η θερμοκρασία θα κινηθεί αρχικά στα φυσιολογικά έως ελαφρώς υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, με 34 έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Από την Παρασκευή, όμως, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα ανοδική πορεία, με πιθανότητες για 38άρια και τοπικά 39άρια σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Η ΕΜΥ δεν έχει εκδώσει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όμως η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Το βράδυ της Κυριακής προς το πρωί της Δευτέρας

Η νύχτα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ενδέχεται να διατηρηθούν λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά στην Αττική και τη Βοιωτία, όπου κατά τις βραδινές ώρες θα πνέουν κατά μέσο όρο με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα παραμείνουν τοπικά ενισχυμένοι, κυρίως στις Κυκλάδες, στο Καφηρέα και στα περάσματα μεταξύ των νησιών.

Η θερμοκρασία νωρίς το πρωί της Δευτέρας θα υποχωρήσει στους 19 με 23 βαθμούς στα βόρεια και στα ηπειρωτικά, στους 23 με 26 βαθμούς στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις και στους 24 με 27 βαθμούς στα νησιά. (meteo.gr)

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Δευτέρα 3 Αυγούστου: Ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πάνω από τα ηπειρωτικά ορεινά. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες, πολύ τοπικές μπόρες στα βουνά της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο:

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Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο τους 34 με 36 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου τους 33 με 35 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες τους 29 με 32 βαθμούς.

Στην Κρήτη τους 29 με 32 και στα νότια τοπικά 34 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 35 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς και έως 32 με 33 στα ανατολικά και βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 33 με 34 βαθμούς. (meteo.gr)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ.

Η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα είναι κυματώδης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από μικρά σκάφη στις Κυκλάδες και στα στενά του Καφηρέα.

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Προειδοποίηση για φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε ολόκληρη την Αττική, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας. Παρά την εξασθένηση των ανέμων, η ξηρότητα της βλάστησης και οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν εξαιρετικά εύφλεκτο το περιβάλλον. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Τρίτη 4 Αυγούστου: Επιστρέφουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Το πρωί θα υπάρχουν λίγες, κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και περιορισμένη ορατότητα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

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Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

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Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 32 με 35 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου και τους 30 με 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Οι πιο δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες αναμένονται στο Καφηρέα, στις βόρειες και κεντρικές Κυκλάδες και στο Ικάριο Πέλαγος.

Δεν διαφαίνεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο οι επιβάτες μικρών πλοίων και ταχύπλοων θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους, καθώς μπορεί να υπάρξουν τοπικές τροποποιήσεις δρομολογίων.

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Τετάρτη 5 Αυγούστου: Μελτέμι και τοπικές απογευματινές μπόρες

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν το πρωί στα δυτικά και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας είναι πιθανό να σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια ούτε να επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα:

34 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

32 με 35 βαθμούς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο.

30 με 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη.

Έως 34 βαθμούς στη νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Το κεντρικό Αιγαίο θα παραμείνει κυματώδες και οι ριπές στις Κυκλάδες μπορεί να είναι κατά διαστήματα αισθητά ισχυρότερες.

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Πιθανές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και από το μεσημέρι πάνω από τα ηπειρωτικά.

Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στη Μακεδονία και πιθανώς στη Θράκη δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερο πιθανά τις θερμές ώρες της ημέρας και θα υποχωρήσουν το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά, παραμένοντας στους 34 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 31 με 35 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο η θάλασσα θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένη. Στο Αιγαίο θα παραμένει κατά τόπους κυματώδης, κυρίως στις Κυκλάδες, στο Ικάριο και στα Δωδεκάνησα. (Mykonos Ticker)

Παρασκευή 7 Αυγούστου: Νέα άνοδος – Πρώτα 38άρια και πιθανώς 39άρια

Την Παρασκευή η πρόγνωση αποκτά μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας, καθώς βρίσκεται στο όριο του διαθέσιμου προγνωστικού ορίζοντα. Η γενική τάση, πάντως, δείχνει διατήρηση της ηλιοφάνειας και έναρξη νέας ανόδου της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, το διάστημα από 7 έως 9 Αυγούστου αναμένεται να είναι το θερμότερο της περιόδου. Στις κλειστές πεδιάδες της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 38 βαθμούς και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί στους 36 με 38 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές στα δυτικά και στο εσωτερικό του Λεκανοπεδίου. Στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Λάρισα και γενικότερα στη θεσσαλική πεδιάδα είναι πιθανό να αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά ο υδράργυρος θα διατηρηθεί χαμηλότερα, κυρίως μεταξύ 31 και 35 βαθμών, λόγω της επίδρασης της θάλασσας και των βόρειων ανέμων.

Το μελτέμι θα εξακολουθήσει να πνέει στο Αιγαίο, πιθανότατα με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Στις Κυκλάδες οι ριπές μπορεί πρόσκαιρα να είναι ισχυρότερες, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα να αναμένεται επιστροφή των ακραίων 8 και 9 μποφόρ των προηγούμενων ημερών.

Οι βασικές προειδοποιήσεις της εβδομάδας

Η προσοχή στρέφεται σε τρία σημεία:

Στον κίνδυνο πυρκαγιάς: Η εξασθένηση των ανέμων δεν σημαίνει εξάλειψη του κινδύνου. Οι πολύ ξηρές καύσιμες ύλες, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι τοπικές ριπές μπορούν να προκαλέσουν ταχύτατη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Στις θάλασσες: Τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο απαιτούν προσοχή από μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και λουόμενους σε παραλίες εκτεθειμένες στους βοριάδες. Αυξημένος κυματισμός αναμένεται κυρίως στις βόρειες και κεντρικές Κυκλάδες, στο Ικάριο και στον Καφηρέα.

Στη νέα άνοδο της θερμοκρασίας: Από την Παρασκευή και κυρίως κατά το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Αυγούστου, η θερμική επιβάρυνση θα αυξηθεί στις μεγάλες πόλεις και στις κλειστές πεδιάδες. Η τάση δείχνει ισχυρή ζέστη, όχι όμως –με τα σημερινά δεδομένα– οργανωμένο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος αναμένει σταδιακή άνοδο, αλλά χωρίς σαφή ένδειξη ισχυρού επεισοδίου καύσωνα.