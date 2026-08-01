Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα της Κυριακής, αν και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Η υποχώρηση των ανέμων θα οδηγήσει σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα έως την Πέμπτη.

Παρά την αποκλιμάκωση των καιρικών φαινομένων, οι αρχές επιβάλλουν αυστηρή απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης στην ύπαιθρο λόγω των συνθηκών ξηρασίας.

Οι ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες οφείλουν να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία, καθώς οι συνθήκες στα πελάγη παραμένουν οριακές.

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Με τον ισχυρό βοριά να δείχνει τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά χωρίς να έχει ακόμη πει την τελευταία του λέξη, περνά η χώρα από το Σάββατο στην Κυριακή. Η νύχτα θα είναι γενικά αίθρια, όμως στις ανατολικές και νότιες περιοχές οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να κρατούν αυξημένο τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και γρήγορης εξάπλωσης οποιασδήποτε νέας εστίας φωτιάς.

Η ΕΜΥ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το meteo.gr και οι νεότερες αναλύσεις των μετεωρολόγων, συγκλίνουν σε μια σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού από την Κυριακή το απόγευμα. Η υποχώρηση του βοριά, ωστόσο, θα ανοίξει τον δρόμο για άνοδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και κυρίως στο διάστημα Τρίτης – Πέμπτης. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, αλλά θερμοκρασίες φυσιολογικές έως λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

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Απόψε, Σάββατο προς Κυριακή: Μικρή αποκλιμάκωση, αλλά όχι εφησυχασμός

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου οι άνεμοι θα αρχίσουν να υποχωρούν κατά μία περίπου βαθμίδα, παραμένοντας όμως ισχυροί στο Αιγαίο. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ορεινά.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αισθητά ηπιότεροι, γενικά 2 έως 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα συνεχίσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ, ενώ σε τμήματα του κεντρικού και νότιου πελάγους δεν αποκλείονται πρόσκαιρες εντάσεις 8 μποφόρ. Οι θάλασσες θα παραμείνουν ταραγμένες, ιδιαίτερα στα ανοιχτά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. (ΕΜΥ Intranet)

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο θα πρέπει να επικοινωνούν με τη ναυτιλιακή εταιρεία και το λιμεναρχείο πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι. Το Σάββατο τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνταν κανονικά μετά την εξασθένηση των ανέμων, αλλά οι συνθήκες στα πελάγη παραμένουν οριακές και ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις.

Κυριακή 2 Αυγούστου: Ηλιοφάνεια, μελτέμι έως 8 μποφόρ

Η Κυριακή θα είναι γενικά αίθρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, χωρίς γενικευμένα φαινόμενα.

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Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο κεντρικό και νότιο πέλαγος, έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ξεκινήσει σταδιακή εξασθένηση. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, 2 με 4 μποφόρ. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα κυμανθεί γενικά μεταξύ 32 και 35 βαθμών, ενώ στις Κυκλάδες, λόγω του μελτεμιού, οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς.

Αθήνα

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Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν σταδιακά και θα στραφούν περισσότερο σε βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 23 έως 32 βαθμούς στο κέντρο, με χαμηλότερες μέγιστες τιμές στα ανατολικά και βόρεια προάστια λόγω του βοριά. (meteo.gr)

Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις, έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 22 έως 33 βαθμούς.

Πυρκαγιές: Σε «Red Code» Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Παρά την αποκλιμάκωση σε σχέση με το Σάββατο, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα σοβαρός. Για την Κυριακή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

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Οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», που σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, των Περιφερειών, των Δήμων και των πυροσβεστικών δυνάμεων. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

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Αυξημένος, κατηγορίας 3, είναι ο κίνδυνος και σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στην ύπαιθρο, ενώ πρέπει να αποφεύγονται εργασίες με τροχούς κοπής, συγκολλήσεις, υπαίθριες ψησταριές και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φλόγα ή σπινθήρα.

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Πέφτουν τα μποφόρ, ανεβαίνει ο υδράργυρος

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται 36 με 38 βαθμοί, ενώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κινηθούν γύρω στους 34 με 35 βαθμούς.

Τρίτη 4 Αυγούστου: Περισσότερη ζέστη, καλύτερες θάλασσες

Η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Το μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο με ένταση 4 έως 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι περισσότερο διαχειρίσιμες, αλλά θα χρειάζεται προσοχή στο Ικάριο, στο Καρπάθιο και ανατολικά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 37 με 39 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί περίπου στους 35 βαθμούς.

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Προς κορύφωση η ζέστη

Την Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος και θερμός καιρός. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 37 και 39 βαθμών. Σε κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου δεν αποκλείονται τοπικές τιμές κοντά στους 40 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται γύρω στους 35 με 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη στους 35 με 36. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, με το νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο να διατηρούν τον εντονότερο κυματισμό.

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Η ζέστη επιμένει

Η Πέμπτη θα παραμείνει γενικά αίθρια και ζεστή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με 37άρια και 38άρια σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 35 με 36 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη 35 με 36 βαθμοί. Τα προγνωστικά σενάρια για ακραίες θερμοκρασίες άνω των 41 βαθμών δεν αποτελούν επίσημη πρόγνωση και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη μέχρι να επιβεβαιωθούν από τα νεότερα δεδομένα της ΕΜΥ και του meteo.

Η προειδοποίηση για δάση και θάλασσες

Το γεγονός ότι οι άνεμοι θα εξασθενήσουν δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαφανίζεται. Η παρατεταμένη ξηρασία, η χαμηλή υγρασία και η άνοδος της θερμοκρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς ακόμη και με ανέμους 4 ή 5 μποφόρ.

Στο Αιγαίο η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται έως και το πρωί της Κυριακής. Οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν τα δρομολόγιά τους πριν φτάσουν στα λιμάνια, ενώ οι κυβερνήτες μικρών σκαφών δεν πρέπει να υποτιμούν τοπικές ενισχύσεις και ισχυρές ριπές που δεν αποτυπώνονται πάντοτε στη γενική ένταση των ανέμων.