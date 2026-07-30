Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα μελτέμια θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες πέντε ημέρες με τους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα, φτάνοντας έως τους 37 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τη χαμηλή υγρασία και την ξηρή βλάστηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν με πλοία ή σκάφη οφείλουν να ενημερώνονται για τα δελτία καιρού λόγω των δυσμενών συνθηκών στο Αιγαίο.

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Τα μελτέμια επιστρέφουν δυναμικά και θα αποτελέσουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες πέντε ημέρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το meteo.gr και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά, Κλέαρχου Μαρουσάκη και Νικολέτας Ζιακοπούλου, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά κυρίως στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν μεγάλες μεταβολές, όμως ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, της χαμηλής υγρασίας και της ξηρής βλάστησης διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Πέμπτη

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Ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 34 με 35 στα δυτικά και τους 30 με 32 βαθμούς στα περισσότερα νησιά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Θάλασσες: Πολύ ταραγμένο το Αιγαίο με υψηλό κυματισμό στις Κυκλάδες, την Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, την Κάρπαθο και το Κρητικό Πέλαγος. Το Ιόνιο θα παραμείνει αισθητά πιο ήρεμο.

Αθήνα – Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια σε όλο το Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και βόρεια προάστια θα είναι λίγο χαμηλότερη λόγω των βοριάδων.

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Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράκτια και στον Νότιο Ευβοϊκό θα ενισχύονται κατά διαστήματα στα 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, προσφέροντας μικρή ανάσα δροσιάς τις βραδινές ώρες.

Παρασκευή

Παραμένει ο καλοκαιρινός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα ορεινά.

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Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Θάλασσες: Παραμένουν δύσκολες οι συνθήκες για μικρά σκάφη και εκδρομικά πλοία στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

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Σάββατο

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Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, αλλά στο Αιγαίο θα εξακολουθούν να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

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Θάλασσες: Σταδιακή βελτίωση, χωρίς όμως να λείπουν οι ισχυροί κυματισμοί.

Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν στα 4 με 6 μποφόρ, ισχυρότεροι στο Αιγαίο.

Θάλασσες: Η εικόνα θα είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οι θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να απαιτούν προσοχή.

Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν 4 με 6 μποφόρ, διατηρώντας το μελτέμι κυρίως στο Αιγαίο.

Θάλασσες: Σταδιακή βελτίωση, χωρίς όμως να εκλείψουν εντελώς οι βόρειοι άνεμοι.

Προσοχή στις πυρκαγιές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των επόμενων ημερών δεν θα είναι η ζέστη, αλλά τα ισχυρά μελτέμια. Ο συνδυασμός των ανέμων, της χαμηλής υγρασίας και της ιδιαίτερα ξηρής βλάστησης μπορεί να προκαλέσει ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοία ή μικρά σκάφη θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δελτία θυελλωδών ανέμων πριν από κάθε απόπλου.