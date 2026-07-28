Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε ένα πιο ομαλό καιρικό σκηνικό, με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο από την Τετάρτη έως το Σάββατο.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, παραμένοντας υψηλότερη στα δυτικά ηπειρωτικά σε σχέση με τα νησιά και τις ανατολικές περιοχές.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες για την αποφυγή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων.

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Η χώρα αφήνει πίσω της τις ακραίες θερμοκρασίες που έζησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπαίνει σε ένα πιο γνώριμο για το τέλος Ιουλίου σκηνικό. Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών δεν θα είναι τόσο η ζέστη όσο τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, τα οποία σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Meteo, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τον Θοδωρή Κολυδά και την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου στην ΕΡΤ θα ενισχυθούν αισθητά από απόψε και θα κορυφωθούν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά στον Κάβο Ντόρο οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη

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Από τις βραδινές ώρες της Τρίτης οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύονται συνεχώς στο Αιγαίο, φτάνοντας ήδη τα 6 με 7 μποφόρ και προετοιμάζοντας το ισχυρό μελτέμι των επόμενων ημερών. Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα με μικρά σκάφη, θα χρειαστούν αυξημένη προσοχή.

Πέμπτη

Ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Τα μελτέμια θα πνέουν στο Αιγαίο με 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32-34 βαθμούς στα ανατολικά και τα νησιά, αλλά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38 έως 39 βαθμούς. Οι θάλασσες του Αιγαίου θα είναι ιδιαίτερα ταραγμένες.

Παρασκευή

Δεν αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό. Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στην ανατολική χώρα και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα είναι αισθητά ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με περισσότερη δροσιά στις ανατολικές περιοχές λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σάββατο

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Τα μελτέμια θα εξακολουθήσουν να είναι ισχυρά, αν και προς το βράδυ θα αρχίσουν να παρουσιάζουν μικρή εξασθένηση. Στο Αιγαίο θα φτάνουν ακόμη τα 7 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 30-33 βαθμούς στα νησιά και έως 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι θάλασσες θα παραμείνουν δύσκολες για μικρά σκάφη, κυρίως στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή

Η εικόνα θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν το Αιγαίο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και χαμηλότερα στα νησιά χάρη στο μελτέμι.

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Προειδοποιήσεις

Η ΕΜΥ, το Meteo και όλοι οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν σε μία βασική επισήμανση: τα πολύ ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Αττική, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συνιστάται αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα στην ύπαιθρο, ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και συνεχής ενημέρωση από τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.

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