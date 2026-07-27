Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός σήμερα χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα βόρεια ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο από την Τρίτη, ξεπερνώντας τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Την Τετάρτη αναμένεται μεταβολή του σκηνικού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή στις ευπαθείς ομάδες λόγω της επερχόμενης ζέστης, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

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Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια σήμερα, ενώ από την Τρίτη ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι πάνω από τους 35 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση της ζέστης.

Δευτέρα

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Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και κατά τόπους στη Θεσσαλία θα αναπτυχθούν νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί έως 6 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι γενικά ήρεμες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία από 21 έως 34°C, ασθενείς άνεμοι.

Θεσσαλονίκη: Αρχικά αίθριος καιρός, όμως το απόγευμα αυξάνονται οι νεφώσεις με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία έως 33-34°C.

Τρίτη

Η ζέστη εντείνεται. Ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα και μόνο τις απογευματινές ώρες θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

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Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36-37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά υψηλότερες τιμές σε κλειστές πεδινές περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, ευνοώντας την αίσθηση δυσφορίας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τετάρτη

Αλλαγή του σκηνικού κυρίως στα βόρεια και τα κεντρικά. Αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά στις περισσότερες περιοχές.

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Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα πελάγη, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της ζέστης.

Πέμπτη

Βελτιωμένος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 31-34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ θα κάνουν πιο ευχάριστες τις συνθήκες στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Παρασκευή

Αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ηλιοφάνεια, καλή ορατότητα και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες.

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Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά έως 5 μποφόρ. Στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για όσους ταξιδεύουν ή βρίσκονται στις παραλίες.

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Προειδοποιήσεις

Η ΕΜΥ δεν έχει εκδώσει νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μετά την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι από την Τρίτη θα επιστρέψουν οι υψηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό συνιστάται αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, επαρκής ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

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