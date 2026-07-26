Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε καλοκαιρινές συνθήκες με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει σταδιακή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Από την Τετάρτη έως την Παρασκευή ο υδράργυρος στα ηπειρωτικά αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν έως 6 μποφόρ, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σταθεροποίηση του καιρού με περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια μόνο κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες προσοχή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιστή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

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Η έντονη κακοκαιρία αποτελεί πλέον παρελθόν και η νέα εβδομάδα ξεκινά με άκρως καλοκαιρινές συνθήκες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Meteo και τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Κλέαρχου Μαρουσάκη και Θοδωρή Κολυδά, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 39 βαθμούς από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά μέτριοι, αν και στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια και τις πρώτες πρωινές ώρες δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί έως 6 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι γενικά ήρεμες έως λίγο ταραγμένες.

Δευτέρα

Στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Αθήνα: Αίθριος καιρός, θερμοκρασία από 26 έως 37°C, άνεμοι δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 έως 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σύντομης βροχής ή καταιγίδας τις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 24 έως 34°C, άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Στα πελάγη οι άνεμοι θα πνέουν 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

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Τρίτη

Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 37 με 38°C στα ηπειρωτικά και τοπικά υψηλότερα στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, με τις θάλασσες να παραμένουν καλές για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Τετάρτη

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Η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 με 39°C, ενώ στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 35 βαθμών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πέμπτη

Καθαρός ουρανός και υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά στα κλειστά ηπειρωτικά τμήματα δεν αποκλείεται να σημειωθούν 39άρια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν μέτριοι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

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Παρασκευή

Το καλοκαιρινό σκηνικό θα συνεχιστεί, με θερμοκρασίες από 37 έως 39°C στα ηπειρωτικά και ελαφρώς χαμηλότερες στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, συμβάλλοντας σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Προειδοποιήσεις

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει εκδώσει νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ωστόσο συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της συνεχούς ανόδου της θερμοκρασίας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι το σκηνικό γίνεται ξανά έντονα καλοκαιρινό, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει ότι οι προβλέψεις δείχνουν σταθεροποίηση του καιρού με περιορισμένη αστάθεια μόνο στα βόρεια στις αρχές της εβδομάδας. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται να παραμείνει υψηλός.

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