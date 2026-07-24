Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για ισχυρές καταιγίδες, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν αυξημένη προσοχή μέχρι το πρωί του Σαββάτου, καθώς τα φαινόμενα πλήττουν κυρίως την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την Αττική.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση, ενώ από την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά με σταδιακή άνοδο του υδραργύρου προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

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Η νύχτα της Παρασκευής θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για πολλές περιοχές της χώρας, καθώς το κύμα κακοκαιρίας που ακολούθησε τον πολυήμερο καύσωνα εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικά πολύ ισχυρά μπουρίνια. Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ οι μετεωρολόγοι του Meteo, ο Θοδωρής Κολυδάς και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης συμφωνούν ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Περιοχές αυξημένου κινδύνου απόψε

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Μέχρι αργά τη νύχτα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας, της ανατολικής Στερεάς και της Αττικής, ενώ αργότερα τα φαινόμενα επηρεάζουν και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς, πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου.

Σάββατο

Η ημέρα ξεκινά με βροχές και καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όμως τα φαινόμενα εξασθενούν και περιορίζονται μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, με τις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας σημαντική ανάσα μετά τις ακραίες θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Κυριακή

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Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 30 έως 32 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

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Δευτέρα

Στα κεντρικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιάδες 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, σηματοδοτώντας την επιστροφή πιο ζεστού καιρού.

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Τρίτη

Η εικόνα παραμένει καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί στους 33 με 35 βαθμούς, με υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη

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Η ζέστη ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως – με τα σημερινά δεδομένα – να διαφαίνεται νέο κύμα ακραίου καύσωνα. Η ατμόσφαιρα θα είναι γενικά καθαρή, οι θάλασσες ήρεμες και οι άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι.

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Προειδοποιήσεις

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες.

Μην παραμένετε σε παραλίες, ανοιχτούς χώρους ή κάτω από μεγάλα δέντρα κατά τη διάρκεια έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Οι κυβερνήτες μικρών σκαφών θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δελτία της ΕΜΥ, καθώς στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών όπου εκδίδονται προειδοποιητικά μηνύματα.